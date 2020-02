Les images ne laissent guère de doute. Lorsqu'on voit, au début, le coyote sauter sur place, on sent que c'est pour dire au blaireau de le rejoindre. Les deux animaux vont ensuite, côte à côte, s'aventurer dans le tunnel qui passe sous une autoroute dans les montagnes de Santa Cruz, en Californie.

Cette scène a été prise par une caméra de surveillance de l'association environnementale Peninsula Open Space Trust (POST), qui construit notamment ces tunnels pour permettre à la faune de traverser les routes en toute sécurité. Postée le 4 février, la vidéo a fait le buzz, comme le signale CNN. Elle a enregistré plus de 17 milloins de vues.

Compagnons de chasse

La réunion de ces deux animaux n'est toutefois pas une surprise, puisqu'il est connu que coyote et blaireau peuvent s'associer pour chasser. Notamment les écureuils. Certains de ces derniers ne font pas des nids seulement dans les arbres, mais creusent aussi des terriers. Le blaireau, avec ses griffes, gratte la terre et les déloge et, une fois sortis, les écureuils sont pourchassés par le coyote.

Ce film constitue toutefois le premier témoignage d'un coyote et d'un blaireau utilisant ensemble une structure créée par l'homme. POST a déployé une cinquantaine de caméras dans la région pour mieux comprendre les interactions entre la faune locale et les principales routes afin de savoir s'il était utile de construire d'autres passages ou de rénover certains.

Michel Pralong