La scène a été filmée par un habitant de l'Ontario. On y voit deux lynx se toiser du regard et s'invectiver, à grands coups de cris surprenants. Puis de coups de tête et de pattes.

Cette dispute essentiellement sonore a le mérite de nous faire découvrir l'étrange cri de ce félin craintif.

Ecoutez les cris étranges de ces lynx

La vidéo a été vue plus d'1 million de fois en trois jours sur YouTube et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle présente des images d'autant plus rares que le lynx, en principe, fuit l'homme.

Mais là, visiblement, les bêtes étaient trop accaparées par leur dispute pour déguerpir à la vue du vidéaste canadien. (Le Matin)