«Wildlife Photographer of the Year» Du 10 novembre 2019 au 5 avril 2020 Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel Rue des Terreaux 14 2000 Neuchâtel www.museum-neuchatel.ch Tel. : +41 (0)32 718 37 00 Email : info.museum@unine.ch

Cette année, le jury de l'un des plus prestigieux concours de photo animalière, du monde, le «Wildlife Photographer of the Year», a reçu 48 000 clichés venant du monde entier. Cent seulement ont été retenus pour la finale, parmi lesquels celui, terrible, de cet hippopotame mâle tuant un petit sous les yeux de sa mère.

Il a été pris par l'un des deux Suisses présents parmi les sélectionnés, le Zurichois Adrian Hirschi, qui avait expliqué au Matin dans quelles circonstances il avait pu saisir cette scène incroyable.

Ce n'est finalement pas cette photo qui a gagné, mais celle d'une renarde attaquant une marmotte. Les 100 finalistes font l'objet d'une exposition à Londres. Mais inutile cette année de se rendre outre-Manche car, pour la première fois, le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel a conclu un partenariat qui lui permet également de présenter au public tous ces clichés.

Si les photos sont rétroprojetées au Musée d'histoire naturelle de Londres, ce sont des tirages sur plaque qui sont présentés à Neuchâtel, dans une scénographie originale. L'exposition s'est ouverte le 10 novembre.

Photos du lac de Neuchâtel

Un deuxième Suisse figure parmi les finalistes, le Fribourgeois Michel Roggo qui, clin d'oeil de l'histoire, a pris son cliché non loin du musée, à Boudry, dans le lac de Neuchâtel. Du coup, le musée propose un film dans lequel Michel Roggo explique ses plongées dans ces eaux. Parallèlement à l'expo du «Wildlife Photographer of the Year», on pourra admirer lors de la visite un espace réservé aux photos de lynx du Neuchâtelois Neil Villard.

Le Musée a également organisé son propre concours de photo animalière, dont les lauréats seront présentés fin janvier 2020.

Michel Pralong