Alors que les milieux naturels se raréfient de jour en jour, on constate que la faune sauvage développe une nouvelle stratégie de survie: décaler ses heures d’activité. Une grande étude, portant sur 25 ans de recherches, révèle que les espèces diurnes ont ainsi retardé en moyenne de 20% leur période d’éveil.

«Le pouvoir des humains est maintenant omniprésent sur la planète et nous sommes en train de repousser tous les autres mammifères dans la nuit», souligne Kaitly Gainor, qui a dirigé cette étude publiée dans la revue «Science». Et le phénomène s’observe sur tous les continents, Suisse y compris.

Bref, du chevreuil à l’éléphant, en passant par la loutre ou le castor, il va devenir de plus en plus difficile de croiser des animaux sauvages. Une évolution temporelle qui ne surprend pas Pierrette Rey, porte-parole du WWF Suisse. «La population humaine grandit, on construit de plus en plus d’infrastructures qui réduisent l’habitat de la faune, sans compter qu’il y a de plus en plus d’activités en plein air… Par conséquent, la faune est acculée de partout. Malheureusement, ce décalage nocturne n’est pas le seul phénomène inquiétant la concernant.»

Nécessité de s’adapter

Pour Kaitly Gainor, cette stratégie d’évidement pourrait toutefois avoir des avantages: «La partition temporelle peut faciliter la coexistence entre les humains et la faune sauvage à une échelle spatiale réduite et accroître les habitats disponibles pour les espèces capables de s’adapter», dit-elle.

Mais ce décalage, qui voit les espèces diurnes devenir partiellement nocturnes, et celles qui sont nocturnes ou crépusculaires passer encore plus de temps dans l’obscurité, reste principalement négatif. Notamment parce que les animaux concernés ne sont pas adaptés, morphologiquement, à ce nouveau mode de vie. Ils réduisent ainsi leur activité, ce qui est néfaste pour leur santé. Mais surtout, ils sont moins efficaces pour trouver de la nourriture et souvent victimes de pertes d’orientation…

Les chercheurs relèvent par ailleurs que les prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire voient leurs capacités diminuées en devant chasser la nuit, ce qui pourrait réduire leur rôle de régulateurs. Bref, tout cela contribue, parmi nombre d’autres choses, à compromettre la reproduction et la survie de nombreuses espèces. (Le Matin)