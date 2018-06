Le #WhatTheFluffChallenge est un des hashtags rigolos en vogue ces jours sur le Net.

Le principe de piège à toutous est simple: des maîtres attirent l'attention de leur chien en tenant un main une couverture, un drap ou un linge et font semblant de disparaître pour voir la réaction de leur meilleur ami.

Entre les immobiles dubitatifs, les fails et les rires de ceux qui filment, florilège de pièges!

It’s been a tough week but the #WhatTheFluffChallenge made me laugh & I needed that. Ziggy was confused af. pic.twitter.com/WgULavnA03