La chienne bulldog Zsa Zsa, qui s'était vue décerner le titre de chien le plus laid du monde, est mort moins de trois semaines après avoir connu son quart d'heure de célébrité. La chienne, âgée de neuf ans, est morte mardi dans son sommeil, a annoncé aux médias américains sa maîtresse Megan Brainard qui vit à Anoka (Minnesota).

«Je suis encore sous le choc», a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision HLN, «je n'ai même pas eu le temps de digérer sa victoire et sa célébrité».

Avec ses yeux vitreux, sa langue pendante jusqu'au sol et ses filets de bave aux lèvres, Zsa Zsa avait remporté le 23 juin le titre de chien le plus laid du monde lors d'une compétition annuelle à Petaluma en Californie (ouest).

