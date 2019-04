Le perroquet 3.0 n'aime pas Frank Sinatra

D'un domicile que l'on soupçonne fortement se situer quelque part aux Etats-Unis, nous vient cette amusante tranche de vie dont les acteurs sont Birb, le perroquet qui parle, sa maîtresse (qui parle aussi) et une enceinte à commandes vocales (qui écoute surtout et parle un peu).

La vidéo se focalise sur le perroquet alors que résonne dans la maisonnée les premières secondes de «New York, New York», interprété par le regretté Frank Sinatra. La réaction du volatile ne se fait pas attendre: «Alexa, stop», prononce-t-il à haute et intelligible voix. Pas contente, sa maîtresse déclare qu'elle aime Frankie et ordonne à Alexa (l'intelligence artificielle d'Amazon, donc) de recommencer la diffusion du tube éternel. l'IA s’exécute, mais elle est à nouveau très vite interrompue par un «Alexia, Stop!» qui ne tolère aucune contradiction.

L'histoire ne dit pas si la femme au foyer a baissé les bras, si elle a décidé de passer Birb au broyeur ou si elle s'est contenté d'immortaliser l'incident sur son smartphone les zygomatiques en position «sourire optimal». On penche pour la dernière hypothèse. (Le Matin)