La scène est déroutante: un rongeur en train de se savonner la tête, le ventre ainsi que les aisselles dans ce qui semble être un lavabo! La vidéo, relayée il y a deux jours sur «Akaso?», une page Facebook humoristique, est rapidement devenue virale sur la Toile. Pour l'heure, elle est a comptabilisée plus de 52 millions de vues et plus d'un million de partage.

On a beau se dire que la scène est totalement improbable, compte tenu des gestes peu communs du rongeur, cela ne nous empêche pas de regarder et re-regarder la séquence en se disant: et si c'était vrai? Mais, non!

Le site konbini.com a même fait appel à l'expert Pierre Falgayrac, consultant-formateur spécialiste des rats afin de valider ou réfuter la crédibilité de la vidéo. Ce dernier reste bien évidemment très, très sceptique, tout comme de nombreux observateurs goguenards qui ont notamment réagi sur «la surabondance de savon pouvant irriter l'animal».

(Le Matin)