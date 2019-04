Cet habitant du centre de la France aime très certainement la moto et tout ce qui va autour. Son chat aussi visiblement. Dans cette vidéo postée sur sa page Facebook dimanche dernier, on découvre l'animal de compagnie sinon fasciné, en tout cas intéressé par les mouvements qui agitent l'écran. Juste ce qu'il faut pour esquisser un petit coup de patte. Qui aurait cru que le plaquage mignon de coussinets sur quelques pixels aurait une telle conséquence?

On ne voit qu'un seule explication: l'animal d'apparence innocente a une identité secrète et porte un costume en lycra la nuit venue. Mais, comble de malheur, il ne se savait pas filmé. Il ne lui reste plus qu'à effacer la mémoire de toutes les personnes qui seraient tombées sur ces images qui mettent en péril le projet félin de domination globale. (Le Matin)