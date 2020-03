On ne verra plus cette bouille inclinée avec cette petite langue toujours pendante sur les réseaux sociaux. La chienne Marnie, influenceuse à 1,8 million d'abonnés sur Instagram, est morte le 5 mars, a révélé sa maîtresse samedi.

«C'est avec beaucoup de chagrin que je partage la nouvelle que Marnie est décédée sans douleur et paisiblement chez moi jeudi après-midi à l'âge de 18 ans. Son confort avait considérablement diminué au cours des derniers jours, avec peu d'espoir d'amélioration, et elle m'a fait savoir qu'elle en avait assez. Elle a apprécié son poulet jusqu'à la fin», a publié Shirley Braha.

L'Américaine avait adopté le Shih Tzu dans un refuge du Connecticut en 2012. La petite chienne s'appelait alors Stinky (Puante), à cause de son odeur, et avait 11 ans.

Dans les bras de célébrités

Marnie (rebaptisée ainsi en hommage à la chanteuse Marnie Stern) est devenue petit à petit une star des réseaux sociaux, prenant toutes les poses imaginables et rencontrant même de nombreuses célébrités, telles Taylor Swift, Selena Gomez ou James Franco. En 2015, le prestigieux «New Yorker» la sacrait «chienne la plus célèbre des Etats-Unis».

«Je suis reconnaissante d'avoir pu donner à cette créature magique la vie amusante et profondément aimante qu'elle voulait et méritait, écrit Shirley Braha. Mais surtout, je suis étonnée que cette boule de poils en bien piteux état que j'ai récupérée dans un refuge à l'âge de 11 ans, et qui semblait mal partie pour rester longtemps parmi nous, a donné envie à d'autres d'adopter des chiens âgés.» La maîtresse de la petite chienne ajoute que c’est «le plus bel héritage qu’elle et moi puissions espérer laisser dans ce monde».

Pas de cérémonie publique

Marnie sera enterrée dans un cimetière pour animaux de compagnie à Los Angeles. Dû au coronavirus, il n'y aura pas de cérémonie publique. Shirley Braha espère pouvoir organiser un «rassemblement commémoratif» une fois que la menace d'épidémie sera passée.

Marnie rejoint au paradis des animaux stars d'Internet les chats Grumpy et Lil Bub

L. F.