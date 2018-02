Nino fait ce qui lui plaît. Il ne dispose pas de domicile fixe et cette situation semble lui convenir. Il rend régulièrement visite à plusieurs familles, qui le nourrissent et le câlinent.

Presque tous les magasins de Rheinfelden (AG) accueillent ce chat âgé de 10 ans au sein de leurs locaux, écrit lundi «20 Minuten». Nombreux sont d'ailleurs les habitants de cette localité argovienne à connaître Nino parce qu'il aime se prélasser devant les vitrines des boutiques.

Depuis peu, le félin tigré roux dispose d'un compte Instagram. En l'espace trois mois, il a séduit un nombre grandissant d'internautes. Ils sont actuellement plus de 1300 à suivre ses péripéties.

Nino passe la frontière en bus

C'est Catrin Lämmlin, 34 ans, qui se charge d'actualiser le compte. Pendant l'hiver, la trentenaire accueille Nino de temps à autre chez elle. «C'est un chat incroyable. Il aime se poser dans le lit et la poussette de ma fille.» Et d'ajouter: «Parfois, quand je porte ma fille, il s'installe dans sa poussette et apprécie de se faire balader à travers la ville.»

Selon l'Argovienne, Nino prendrait aussi régulièrement le bus en direction de l'Allemagne. «Les douaniers l'ont déjà vu attendre à l'arrêt. Le chauffeur s'arrêterait alors parfois juste pour lui et le laisserait ressortir à Rheinfelden.»

Des recherches de «20 Minuten» montrent que le chat appartenait à une famille qui a déménagé de Rheinfelden il y a quelques années. Comme il ne semblait pas vouloir quitter la ville argovienne, la famille l'a laissé à Christine Schenkel, la gérante du restaurant Feldschlösschen. C'est elle qui dispose de son carnet de vaccination. (Le Matin)