Voilà une drôle de bestiole pêchée au début de ce mois, dans le sud de la Chine. A priori, cette créature mi-poisson, mi-oiseau interpelle. D'ailleurs, la vidéo où elle apparaît en train de suffoquer sur le rivage est devenue virale, révèle le Ghizhou Urban Newspaper.

Ce qui intrigue en particulier, ce sont les petites ailes dont dispose la créature à la place de nageoires. En fait, selon Andrew Cossins, docteur en physiologie animale à l’université de Liverpool, il doit s'agir d'une carpe commune: «Un gonflement provoqué par une difformité dans la région crânienne de son système squelettique a vraisemblablement causé l’inclinaison vers le bas de sa gueule», explique le scientifique à Live Science.

Mais pour quelle raison cette carpe a-t-elle ainsi évolué? Cossins ne voit que deux explications possibles: des mutations génétiques ou, plus certainement, la pollution environnementale très présente dans les eaux chinoises.

This half-bird, half-fish in China is not something you see every day. pic.twitter.com/KElkZc8RiV