Depuis un mois, les trois nouveaux pensionnaires du Siky Park de Crémines (BE) font fondre le coeur des visiteurs. Mais ce week-end, ces trois tigres blancs de tout juste sept mois ont aussi fait fondre la neige, en s'amusant dans leur vaste enclos.

«Elles aiment l'hiver», conclut une jeune visiteuse, tandis qu'une tigresse lèche son pelage.

Ces trois soeurs royales du Bengale sont nées le 6 juin dernier au Kameltheater & Weisser Zoo de Kernhof (Autriche), qui les a prénommées provisoirement «Elsa», «Elvira» et «Emma». La fratrie a été allaitée et élevée par la mère pendant six mois.

Camouflage

Un concours a été lancé pour les baptiser officiellement. Leur couleur claire et leurs yeux bleus résultent d'une modification de génome, résultat d'élevages ciblés au début du XXe siècle. Leur pelage complique leur camouflage. Sauf dans la neige, à Crémines...

Originaire du sous-continent indien, le tigre blanc est une espèce en danger: il en reste 300 dans le monde, sous la protection des hommes.

Mascottes

Dans un parc animalier qui renoue avec une tradition, après le passage d'un fauconnier, les trois tigres blancs sont considérés comme des mascottes, peluches à la clef.

Ce trio rajeunit un parc qui s'est donné pour vocation d'offrir une belle retraite à des fauves, en particulier ceux issus d'un cirque.

Vendredi dernier, le Siky Park annonçait que la tigresse blanche «Arisha» âgée de 13 ans souffrait d'insuffisance pancréatique, une maladie incurable déjà fatale il y a quelques semaines pour son frère «Amir».

Dompteur

Inauguré l'été dernier, le Siky Park est né du regroupement du Siky Ranch de Crémines (BE) et Raubtierpark de Subingen (SO), créé par le dompteur René Strickler.

Huit millions de francs ont été investis. Doté de son propre arrêt de train sur la ligne Moutier-Soleure, le Siky Park s’étend désormais sur 50 000 mètres carrés avec entre des fauves et des rapaces, une île aux singes avec des capucins venus du cirque Knie. (Le Matin)