Le couple qui séduit actuellement Twitter, c'est eux: deux pingouins se promenant amoureusement, côte à côte, sur une plage d’Afrique du Sud. «Ma tante vient de rentrer d'Afrique du Sud et elle m'a envoyé cette vidéo qu'elle a prise de ce couple de pingouin», peut-on lire en commentaire de la vidéo postée sur le réseau social.

En quelques jours, elle a comptabilisé 3,45 millions de vues, près de 80'000 retweets et plus de 217'000 «J’aime».

Pour ceux qui l'ignorent, ces animaux sont monogames. Ils peuvent vivre en couple jusqu'à la mort de l’un des deux partenaires.

