Ce n'est pas parce qu'il fait un fait un froid de canard qu'il faut forcément vérifier l'adage avec lesdits palmipèdes. Des fermiers du Vermont l'ont pourtant fait, une vidéo à l'appui (mise en ligne la semaine dernière). Si l'expérience est un tantinet cruelle, les acteurs sont eux irréprochables: sens du gag et rythme, tout y est.

FIRST DAY OF SNOW IN VERMONT



Ducks exuberantly rushing out into today's fresh snow...and then turning around and rushing back into the barn!! About sums up the mood!! pic.twitter.com/paWQqgRC9P