Pour certains, c'est un événement exceptionnel et passablement effrayant. Pour d'autres, c'est la routine. L'incident se passe en Californie, à South Lake Tahoe, et a été racontée par la principale intéressée au magazine nord-américain Patch, le 20 juin dernier.

Dans une vidéo enregistrée par une caméra de surveillance placée dans la cuisine du nid douillet de Carole et de son compagnon Lane, on voit un ours s'introduire par la fenêtre, apparemment défoncée, agripper d'une patte solide un paquet de M&M'S sur le comptoir et, son butin entre ses dents, s'extirper de l'ouverture.

Avec le temps, Carole est devenue philosophe, cela fait déjà six fois, en quelques années certes mais six fois quand même, que le plantigrade vient ainsi faire son marché. Alors, à force, on s'habitue.

Pour le cas immortalisé, les dégâts sont minimes mais, en novembre dernier, raconte Carole, l'intrusion a coûté 700 dollars en réparation. Et le pire est que cela pourrait ne pas s'arrêter là: une fois qu'ils ont compris qu'en s'introduisant dans une maison, ils obtiennent une récompense, les ours sont loin d'avoir la mémoire courte, explique une spécialiste de la faune. (Le Matin)