A qui reviendra «La cueillette»? La cour d'appel de Paris rend mardi sa décision sur le litige opposant les descendants d'un collectionneur juif, spolié sous l'Occupation allemande de la France, aux actuels propriétaires de cette toile de Pissarro qui disent tout ignorer de sa provenance.

En novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que cette gouache du peintre franco-danois (1830-1903) achetée légalement par un couple d'Américains, les époux Toll, devait être restituée aux descendants du collectionneur Simon Bauer.

Les Américains, qui avaient acquis le tableau pour 800.000 dollars chez Christie's à New York en 1995 sans connaître, selon eux, son histoire mouvementée, ont fait appel. L'audience s'est tenue en juin.

Kew, the Path to the Main Conservatory #camillepissarro #pissarro pic.twitter.com/ISUmd0Scnj