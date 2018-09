De l’art ou du cochon? Certains pensaient que cette question était enfin réglée à propos du célébrissime tableau de Gustave Courbet «L’Origine du monde». L’actualité, mardi, a prouvé le contraire. De manière absurde ou ridicule, parfois.

Si l’œuvre exposée au musée d’Orsay a de nouveau fait les gros titres, c’est parce que la femme qui a posé pour le peintre a enfin été identifiée. Il s’agissait de Constance Quéniaux, une ancienne danseuse de l’Opéra de Paris.

Mais du coup, il fallait remontrer le tableau. Et pour de nombreux médias en Europe, c’est manifestement un problème. Alors on s’éloigne, on masque, on feinte…

Découvrez dans notre galerie, ci-dessus, les stratagèmes pour couvrir «ce vagin que je ne saurais voir», pour détourner la formule de Molière. Jusqu’à BFMTV qui a… flouté le tableau! Comme on le ferait avec le visage d’un présumé criminel. Car le sexe féminin reste présumé coupable?

(Le Matin)