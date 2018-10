La maison d'enchères Sotheby's a confirmé jeudi la vente de la toile «Girl with Balloon» de l'artiste britannique Banksy, qui s'était partiellement auto-détruite vendredi juste après avoir été adjugée pour plus d'un million d'euros.

L'acheteuse de la toile «a confirmé sa décision d'acquérir la nouvelle oeuvre qui a été créée ce soir-là», a annoncé Sotheby's dans un communiqué, en précisant que le prix auquel elle avait été attribuée, 1,042 million de livres (1,185 million d'euros), était maintenu.

Cette «collectionneuse européenne» a expliqué dans le communiqué avoir «d'abord été choquée». «Mais graduellement j'ai réalisé que j'allais posséder mon bout d'histoire de l'art», a-t-elle ajouté.

Lors de la vente, la peinture avait été partiellement découpée en fines lamelles par une broyeuse dissimulée dans un épais cadre doré, quelques instants seulement après avoir été vendue.

La toile est une reproduction en peinture acrylique et aérosol de l'une des plus célèbres images de Banksy, «Girl with Balloon», montrant une petite fille laissant s'envoler un ballon rouge en forme de coeur.

«Banksy n'a pas détruit une oeuvre lors de la vente aux enchères, il en a créé une», a souligné un responsable de la maison d'enchères, Alex Branczik. Il a précisé qu'elle avait été renommée «Love is in the Bin» (L'amour est dans la poubelle) après cet évènement.

Cette nouvelle oeuvre sera exposée au public dans les locaux de Sotheby's à Londres les 13 et 14 octobre. (afp/nxp)