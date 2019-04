Pour les amateurs d'art dans le monde entier, l'année 2019 est celle du 500e anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci, grand maître et figure emblématique de la Renaissance italienne. Alors forcément, pour l'occasion, 2019 verra également naître de nombreux événements, expositions, conférences et installations organisés en hommage au génie toscan. Et ce dans le monde entier.

Mais pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres. À Blois, ville du centre de la France, les 121 marches des Escaliers Denis-Papin ont été recouvertes pour laisser apparaître une Joconde monumentale. Son installation a nécessité près de 210 mètres carrés de bande adhésive et aura duré environ une semaine. Vu du ciel, le résultat est époustouflant.

La Joconde sur l’escalier Denis-Papin de Blois, pour les 500 ans de la Renaissance : une semaine de pose condensée en 30 secondes. pic.twitter.com/CyK5DYX7Et — Ville de Blois (@VilledeBlois) 6 avril 2019

Pour la ville de Blois, qui compte quelque 45 000 habitants, c'est également un joli coup de pub: «L’initiative est aussi un moyen original et ludique d’augmenter la notoriété touristique de Blois, les photos de l’escalier sur le web se diffusant dans le monde entier», pouvait-on lire sur le compte Twitter de la municipalité.

L'anniversaire de la mort de Léonard de Vinci revêt une importance toute particulière pour la région: décédé en 1519, le peintre toscan a en effet passé les dernières années de sa vie dans le château du Clos Lucé, à Amboise, dans le Centre-Val de Loire. En guise d'hommage, près de 500 activités et installations seront organisées dans la région tout au long de l'année. Pour sa part, la Joconde restera à Blois jusqu'à la fin de l'été.

(nxp)