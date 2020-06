Une œuvre aussi étonnante que sombre et désespérée sera vendue à Paris le 4 juin. On reconnaît en un instant le trait d’Antoine de Saint-Exupéry, l’auteur du célèbre Petit Prince. Mais comme l’écrit «Le Parisien», on est très loin «du poétique petit prince blond lumineux sur sa jolie planète mauve». Ici, le petit prince est seul sur une petite planète, pendu à une potence...

Le second plan a toute son importance. On y voit un couple d’amoureux enlacés sur un banc, sur une planète nommée «Fox MGM». Car l’histoire de ce dessin est celle d’un chagrin d’amour.

«Sans nul doute, c'est là le plus bouleversant de tous les dessins d'Antoine de Saint-Exupéry. En effet, le corpus de ses dessins connus à ce jour n'offre qu'un très petit nombre de compositions d'une telle émotion et aucune ne témoigne d'un si grand tourment», écrit l'étude Kâ Mondo, en charge de la vente.

Cette aquarelle sur papier filigrané mesure 27 x 21 cm et a été peinte en 1942 ou au début 1943. Saint-Exupéry vit alors en exil aux États-Unis, à New York.

Un autoportrait

Là, l’écrivain et aviateur français tombe amoureux d’une jeune journaliste américaine, Sylvia Hamilton. Mais la relation ne dure pas. Et «sa muse américaine va se marier – et s'enlacer – avec un Américain producteur de la MGM», explique au «Parisien» Ludovic Miran, l'expert de la vente.

Le couple en arrière-plan serait donc son amour perdu avec son nouveau mari. Et au premier plan ce ne serait pas le petit prince qui se serait pendu, mais Saint-Exupéry lui-même, représenté en petit prince. L’œuvre est d’ailleurs décrite comme «Autoportrait en Petit Prince pendu, sur la planète Terre».

Manuscrit du Petit Prince

Sylvia Hamilton est cependant manifestement restée chère au cœur de Saint-Exupéry. Juste avant de quitter l’Amérique, en avril 1943, il lui laisse ce qu’il a de plus précieux: le manuscrit du Petit Prince. Ainsi qu'une série de dessins, dont cet autoportrait désespéré. Il ne la reverra plus. L’aviateur trouvera la mort un an plus tard, en juillet 1944, lorsque son son avion s'abîme en Méditerranée.

Quant à cet autoportrait en pendu, il sera exposé à la salle des ventes de Drouot, à Paris. Puis mis aux enchères le lendemain, le 4 juin, par l'étude Kâ Mondo. Prix estimé: entre 60 000 et 80 000 euros.

Renaud Michiels