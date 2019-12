Au milieu des années 1990, l'amateur de BD romand ne savait plus où donner de la tête au moment de choisir dans quelle libraire aller acheter ses albums préférés. Outre les échoppes généralistes, il pouvait également opter pour des enseignes spécialisées. Chacune, de Genève à La Chaux-de-Fonds en passant par Lausanne et Fribourg, avait sa personnalité propre et chaque libraire ses préférences. Alors que certains mettaient Bilal ou Tardi sur le devant des présentoirs, d'autres optaient pour du plus classique, de Spirou à Lucky Luke. Tous, généralement, proposaient toutefois des statues de Tintin ou de Corto Maltese.

Parrainé par Hugo Pratt

Le premier apprenti spécialisé en BD de Suisse ne choisit pas le héros de Hugo Pratt pour nommer sa propre librairie, qu'il ouvre en 1994, mais son complice, l'inquiétant Raspoutine. Lorenzo Pioletti obtient même du maître italien qu'il lui dessine son logo et la présence régulière de l'auteur le samedi dans la librairie lausannoise va attirer un public de fidèles.

Le logo de la librairie est de la main de Hugo Pratt.

Pour Zep, qui a sorti son premier album de Titeuf un an plus tôt, en 1993, Raspoutine était alors un passage obligé s'il voulait se faire connaître et espérer que son héros rencontre le succès, ce qui n'était pas encore tout à fait le cas à l'époque. «À mes débuts, je pouvais faire jusqu'à 60 séances de dédicaces par an, en Suisse, en France et en Belgique, raconte le Genevois. Souvent, on ne se contentait pas d'une dédicace. Pour Raspoutine, nous avons créé beaucoup d'objets, du mini-livre jusqu'à la boîte de bonbons. Cela m'amusait. »

Zep dit au revoir à un vieux compagnon de route, Lorenzo Pioletti. Photo lematin.ch

Le support de la presse BD

Cosey, lui, a moins eu besoin de multiplier les dédicaces. Car pour lancer son héros Jonathan, en 1975, il bénéficiait du support du journal «Tintin», dans lequel il était prébulié. Les ventes d'albums suivaient. Le Vaudois va tout de même signer chez les libraires, mais c'est rare. Son dernier album, «Minnie et le secret de tante Miranda», il ne l'a dédicacé qu'à Paris, Bruxelles et donc chez Raspoutine à Lausanne. Parce que le libraire est sur ses terres vaudoises. Et surtout parce que Lorenzo Pioletti fermera boutique après cette expo qu'il organise avec deux des plus grandes stars suisses de la BD.

La concurrence des grandes surfaces (qui cassent les prix des nouveautés), puis de la vente en ligne et ainsi que la baisse générale du marché de la BD sont venus à bout de la ténacité du libraire. Il a déjà tenu plus longtemps que beaucoup d'autres. Aujourd'hui, les librairies BD en Suisse romande se comptent sur les doigts d'une main et, souvent, avec une spécialité annexe: galerie, jeux ou occasions et tirages rares. «Je continue à aller dédicacer dans des librairies spécialisées, mais en France, explique Zep. Parce que Jack Lang les a sauvées en instaurant à l'époque le prix unique du livre.» Mesure que les Suisses ont rejetées, au nom de la libre concurrence. Qui a donc tué le petit commerce.

Distributeurs sanctionnés

Résultat, un livre peut se vendre jusqu'à deux fois plus cher en Suisse qu'en France. Et les distributeurs en profitent. La COMCO vient d'ailleurs une nouvelle fois de sanctionner neuf d'entre eux pour abus de position dominante. Parmi ceux-ci, des grands éditeurs BD dont Dargaud et Glénat. «Même si l'un de mes albums est vendu plus cher en Suisse, mon éditeur me paie mes droits d'auteurs en se basant sur le prix français», constate amérement Cosey. Et si son Grand Prix à Angoulême en 2017 a entraîné une hausse des ventes de ses anciens titres, il avoue que la vente des originaux compense aujourd'hui la baisse du marché de la BD.

Zep photographie sa sérigraphie, en souvenir, aux côtés de Cosey qui signe la sienne. Photo lematin.ch

Vendredi 13(!), Cosey et Zep sont venus signer les dernières sérigraphies que vendra Raspoutine. La librairie accueille une expo d'originaux des deux auteurs, quelques-uns étant à vendre. Elle durera jusqu'à ce que Lorenzo Pioletti trouve preneur pour son local de la rue Marterey. D'ici là, son stock est à vendre avec de gros rabais. Une belle occasion pour les amoureux de BD d'acheter pour l'une des dernières fois un album dans une librairie spécialisée. La fin d'une époque.

Michel Pralong