C'est déjà le 22e tome du Chat et, bien sûr, Geluck aurait pu, comme nous, céder à la facilité pour titrer son album. Mais non, il l'a nommé «La rumba du Chat», surtout pour le gag des souris maracas. Mais n'allez pas croire que le dessinateur belge trouve son inspiration du premier coup: sur la double page de garde, il nous gratifie de tous les titres auxquels il a pensé pour ce livre, de «Chatpitre 22» à «In Chat Là!» en passant par «36 ans après» ou «Chat ne s'arrêtera donc jamais?». Bref, des chutes comme bonus avant de se régaler d'autres chutes, celles de gags, au fil de pages.

Geluck ose rire de tout, c'est même à cela qu'on le reconnaît et il nous offre un nouveau festival d'humour frappé au coin du bon sens. Pourvu que cela dure, surtout que, comme le dit le Chat, «Quand un produit est bon jusqu'à une certaine date, ils ne disent pas si c'est le matin ou le soir.»

«La rumba du Chat» Tome 22, de Philippe Geluck, Ed. Casterman, 48 pages

Le chat du rabbin

Voilà un autre félin qui a su se faire un nom dans la BD même si, comme celui de Geluck, il n'en a pas (de nom). On l'appelle le chat du rabbin et Joann Sfar s'en sert depuis 9 albums et une adaptation au cinéma en dessin animé pour nous raconter l'histoire des hommes. Ou plutôt d'un veuf (le rabbin) et de sa fille, qui ont vu leur chat acquérir la parole en mangeant un perroquet. Cela, on le savait déjà, mais ce nouvel album est un flash-back, revenant sur cet événement et sur les plus jeunes années de Zlabya, la fille.

Si, parmi l'oeuvre prolifique de Sfar, «Le chat du rabbin» est peut-être son récit le plus humaniste, ce 9e tome est particulièrement réussi et touchant. Sfar (via la voix de son chat) interroge l'utilité de la religion, s'effraie des dangers que le monde fait courir à une jeune fille et parle, encore et toujours, de la nécessité d'être tolérant. Avec des dialogues très forts, comme le chat disant «Si j'était antisémite, mon livre préféré, ce serait la Torah: du début à la fin, y a des juifs qui meurent».

«Le Chat du Rabbin, La reine de Shabbat» Tome 9, de Joann Sfar, coll. Poisson Pilote, Ed. Dargaud, 76 pages

Le Detection Club

On joue toujours au chat, dans cet album, mais plutôt au chat et à la souris. Jean Harambat avait, dans «Opération Copperhead», mêlé réalité et fiction en imaginant les acteurs David Niven et Peter Ustinov impliqués dans l'une des plus grandes mystifications faites par les Britanniques pour tromper les nazis. Aujourd'hui, il écrit une nouveau récit imaginaire basé sur une organisation ayant réellement existé: le Detection Club. Fondée en 1930, cette association réunit des auteurs de romans policiers qui ont juré de respecter certaines règles dans leur livres, comme de résoudre l'énigme sans le concours d'une intervention divine ou de l'intuition féminine et de ne cacher aucun indice au lecteur, par exemple.

Parmi les membres célèbres de cette institution qui existe toujours, citons notamment G. K Chesterton, la baronne Orczy et, évidemment, Agatha Christie. Ce sont ces derniers, accompagnés de quatre autres, qu'Harambat envoie sur une île, un peu comme dans «Dix petits nègres», invités par un riche inventeur. Évidemment, il y aura meurtre et, chacun des écrivains, à sa façon, tentera de résoudre l'énigme. Un suspense et une finesse de ton qui nous scotchent jusqu'au bout.

«Le Detection Club» de Jean Harambat, Ed. Dargaud, 136 pages

Thorgal

Ce 37e album de «Thorgal» est très particulier puisque, mis à part ceux des séries parallèles, c'est le premier qui n'est plus dessiné par Rosinski. Contraint pour des raisons de santé d'arrêter, celui-ci signe tout de même la couverture de cet «Ermite de Skellingar». Côté dessin, Fred Vignaux qui a déjà fait des albums de «Kriss de Valnor», assure bien le coup. Le maître a d'ailleurs supervisé son travail.

Le risque résidait peut-être d'avantage dans le scénario puisque le précédent tome bouclait trois séries d'un coup («Thorgal», «Kriss de Valnor» et «Louve»). Yann, déjà auteur de ce tome 36, devait donc trouver le moyen de relancer la machine et envoyer une fois de plus Thorgal à l'aventure, lui qui rêve juste qu'on lui fiche la paix. Le scénariste a eu la bonne idée de s'appuyer sur la période où le Viking n'était plus lui-même, transformé en sanguinaire Shaïgan, pour le pousser à l'action. Un récit qui se boucle en un tome et qui revient un peu aux fondamentaux. Sans atteindre le niveau des chefs-d'oeuvre de la série, c'est un bon album. Encourageant pour la suite.

«Thorgal L'ermite de Skellingar» Tome 37, de Fred Vignaux et Yann, Ed. Le Lombard, 48 pages

Michel Pralong