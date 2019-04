Il faudra encore attendre jusqu'au 24 octobre, mais on connaît déjà le titre de la 38e aventure d'Astérix: selon BFMTV, l'album s'appellera «La fille de Vercingétorix». Sur le dessin d'annonce, on ne voit que la silhouette de la jeune fille, mais sa posture démontre qu'elle ne s'en laissera pas compter.

«À ce que l’on sait, révèlent sur BFMTV Ferri et Conrad, les deux auteurs, c’est une ado en révolte. Normal, c’est pas facile tous les jours de s’appeler Vercingétorix! Nous avons pas mal enquêté sur elle pour l’album: son apparence, son nom, son caractère... Comme vous savez, Vercingétorix était très discret sur sa vie privée et les sources historiques sont rares. Mais, vous verrez, nous avons réussi à collecter de nombreux scoops!»

On peut donc se réjouir, d'autant que les trois précédents albums du duo qui a pris la succession d'Albert Uderzo (et bien sûr de Goscinny, disparu en 1977), «Astérix chez les Pictes» en 2013, «Le Papyrus de César» en 2015 et «Astérix et la Transitalique» en 2017, étaient de plus en plus réussis.

Un héros récurrent

Vercingétorix est apparu de nombreuses fois dans Astérix, toujours montré jetant ses armes sur les pieds de César (et lui faisant mal) après sa défaite à Alésia. Son ombre plane sur «Le bouclier Arverne», où tout le monde recherche son fameux bouclier, qui ferait le prestige du chef gaulois qui se présenterait dessus. D'après BFMTV, cette fois, c'est une jeune fille anonyme, traquée par les Romains, que les Arvernes viennent mettre en sécurité chez les irréductibles Gaulois. Est-elle vraiment la fille de Vercingétorix?.

Une première planche de l'album avait déjà été présentée en janvier, la voici:

«Astérix et la fille de Vercingétorix», de Conrad et Ferri, Ed. Albert René. (Le Matin)