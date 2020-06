Le Transperceneige a déjà fait un sacré parcours. Normal, direz-vous pour un train comportant 1001 wagons , transportant tout ce qui reste de l'humanité et qui roule sans jamais s'arrêter tout autour de la planète. Mais son odyssée artistique est tout aussi impressionnante.

Le Transperceneige a été imaginé en 1977, par le scénariste Jacques Lob, pour le dessinateur Alexis. Le train faillit ne jamais partir car Alexis a disparu subitement, à 31 ans . Il faudra attendre 1982 pour que l'histoire paraisse dans le magazine «À Suivre», Jean-Marc Rochette ayant non seulement repris le dessin mais donné aussi une autre direction à l'histoire, avec Lob. Le scénariste s'éteignant à son tour en 1990, c'est Legrand qui signe les récits des tomes 2 et 3 en 1999 et 2000.

Conclusion et introduction

Cette incroyable histoire d'une terre gelée, devenue invivable et dont les uniques survivants occupent des wagons, des plus pauvres en queue de train jusqu'aux incroyablement riches à l'avant, fait l'objet d'une adaptation au cinéma en 2013, par Bong Joon-Ho. Le Transperceneige se fait alors connaître au public non francophone sous le nom de «Snowpiercer». Un formidable film, allégorie violente et stylisée d'une lutte des classes poussée à son paroxysme.

En 2015, Rochette, cette fois avec Bocquet, sort un nouvel album dont le titre, «Terminus», indique clairement que c'est la fin du voyage. Le Transperceneige est-il définitivement à l'arrêt? Non, car en 2019, Rochette, accompagné maintenant par Matz, choisit de nous raconter ce qui manquait à cette incroyable aventure: comment tout cela est arrivé. Dans le premier tome d'«Extinctions», ils nous décrivaient comment la Terre, fatiguée de l'homme, tentait de trouver des moyens de s'en débarrasser. Cela un an avant le coronavirus! Dans ce récit, la nature n'y arrive pas toute seule et des ultra-écologistes décident de lui donner un coup de main tandis qu'un richissime inventeur a l'idée de créer un train qui accueillera, sur sélection, ceux qui seront destinés à être sauvés.

La série sur Netflix

Mais le Transperceneige a ajouté le mois dernier un nouveau wagon à son univers avec l'arrivée sur Netflix de la série du même nom, au rythme d'un épisode par semaine. La lutte des classes y est toujours présente, mais avec un côté polar en plus. Et, au début, on voit quelques images des dernières personnes qui parviennent à monter dans le train avant que celui-ci n'accepte plus aucun passager.

Ces ultimes embarquements et le début du voyage du Transperceneige, c'est justement ce que l'on découvre dans le tome 2 d'«Extinctions», qui vient de sortir. Rochette et Matz nous racontent que tout ne s'est pas déroulé comme prévu, que tous les sélectionnés n'ont pas pu monter à bord et que d'autres ont pris leur place. Ils nous expliquent comment la planète s'est mise à geler et la folie des auteurs de cette apocalypse. Et ils nous montrent que ceux qui ont imaginé ce train n'avaient pas pensé à tout: ils n'avaient prévu par exemple ni police, ni prison. Or quand on fait monter des représentants de l'humanité à bord, on y invite à la fois le bien comme le mal.

Que ce soit dans ce 2e tome (sur 3 prévus) ou avec la série, le Transperceneige parvient toujours à nous embarquer dans des aventures palpitantes, presque 40 ans après sa création. On réserve déjà nos billets pour la suite.

Michel Pralong