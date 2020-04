Personne ne sait réellement qui est Banksy. Mais l'artiste de rue est mondialement connu grâce à ses dessins au pochoir réalisés clandestinement sur des murs plus ou moins emblématiques de la planète. Dont certains ont carrément été volés. L'homme a également fait beaucoup parler de lui lorsqu'une de ses œuvres, vendues aux enchères, s'est autodétruite après son achat, grâce à un mécanisme qu'il avait dissimulé à l'intérieur.

Mais comme tout le monde, plus question de courir les rues en ces temps de confinement. Donc mercredi 15 avril, sur son compte Instagram, Banksy a publié une photo de sa dernière oeuvre avec comme commentaire: «Ma femme hait quand je travaille à la maison.» Et pour cause, puisque le mur choisi pour sa création n'est autre que celui de leurs WC.

Une imagination débordante qui ne plaît pas à Madame. Banksy/Instagram

Jouant subtilement avec tous les accessoires présents, Banksy met en scène toute une colonie de rats envahissant les lieux, salissant la cuvette, renversant des bouteilles ou écrasant le tube de dentifrice. Il ne lui restera qu'à tout effacer avant d'avoir des invités à la maison, sinon ceux-ci devineront qu'il est le mystérieux artiste en allant dans ses toilettes.

Michel Pralong