La World Photography Organisation a révélé les lauréats du prestigieux Sony World Photography Awards 2020. Le titre de photographe de l'année et le prix de 25 000 dollars qui l'accompagne sont décernés à Pablo Albarenga (Uruguay) pour sa série «Graines de résistance». Il s'agit, explique le communiqué, de l'association de photographies de paysages et de territoires menacés par l'exploitation minière et l'agro-industrie avec des portraits de militants qui se battent pour les conserver.

En 2017, au moins 207 dirigeants et écologistes ont été tués alors qu'ils protégeaient leurs communautés des projets menaçant leurs territoires. Selon un rapport de 2018 de Global Witness, la plupart de ces cas se sont produits au Brésil avec 57 assassinats enregistrés, dont 80% contre des personnes défendant l'Amazonie.

La série d'Albarenga explore le lien entre les défenseurs et leurs terres - un espace sacré dans lequel reposent des centaines de générations de leurs ancêtres. Sur les photographies, les personnages principaux des histoires sont vus d'en haut, comme s'ils sacrifiaient leur vie à leur territoire.

13 autres lauréats

L'organisation a en outre révélé les noms des vainqueurs des catégories ouverte, étudiant et jeunesse, ainsi que les dix vainqueurs du concours professionnel qui, contrairement aux amateurs, ne présentaient pas un seul cliché, mais toute une série.

Michel Pralong