Le 29 octobre 1959 sort en France un nouveau journal destiné à la jeunesse: «Pilote». Pour remplir les pages de cet hebdomadaire, ses fondateurs, René Goscinny, Albert Uderzo et Jean-Michel Charlier proposent plusieurs séries qu'ils signent eux-mêmes, comme «Le petit Nicolas» (Goscinny-Sempé), «Jacques Le Gall» (Charlier-Mitacq) et les aventures d'un petit Gaulois, dessinées par Uderzo et scénarisées par Goscinny: «Astérix».

De toutes les perles qui figurent dans ce premier numéro, «Astérix» va devenir la plus précieuse, le best-seller de la BD. Et dire que les deux auteurs planchaient sur une adaptation du Roman de Renart, idée abandonnée au dernier moment lorsqu'ils apprennent qu'un autre dessinateur travaille sur la même idée. En catastrophe, Goscinny et Uderzo changent leur fusil d'épauel et imaginent le petit Gaulois. Qui sera une star, alors que «Le roman de Renart» de Jean Trubert finira aux oubliettes.

Mais avant de perdre notre latin, passons aux choses sérieuses: 20 questions sur l'univers d'Astérix: 3,2,1, c'est partix!