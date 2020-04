Ses héros ont affronté mille dangers, ont accepté les plus grands sacrifices et parcouru la galaxie sans relâche. Mais c'est un être microscopique, un virus, le SRAS-CoV-2, qui aura eu raison de Juan Antonio Gimenez. Récemment revenu d'Espagne (où il a longtemps habité) dans sa ville natale de Mendoza, en Argentine, le dessinateur a montré des symptômes de la maladie et a été admis à l'hôpital le 22 mars. Il y est décédé jeudi 2 avril, à l'âge de 76 ans.

Il est né à Mendoza le 26 novembre 1943 et, très tôt, se met à dessiner. Il commence par recopier des couvertures de livres de poche et de magazine américains. Après avoir suivi des cours de mécanique de précision et de dessinateur industriel, il se lance en autodidacte dans la bande dessinée. À 16 ans, il tente sa première expérience professionnelle comme dessinateur d'historieta (les BD en Amérique Latine). Ayant pris l'habitude de dessiner et de recréer en pâte à modeler les séquences qui l'ont marqué au cinéma, il apprend ainsi le découpage d'une histoire.

Un dessin époustouflant

Au milieu des années 1970, il suit son scénariste, Ricardo Bariero et part habiter en Espagne. Il publie d'abord en Italie, dans les revues «Lancio Story» et «Skorpio», puis en Espagne, dans le magazine «1984». Son premier album en français, «L'étoile noire», sort en 1979. Il enchaînera les récits, principalement de science-fiction et de fantastique chez de multiples éditeurs, séduits par son dessin hyper-réaliste époustouflant. À défaut de grand succès public, il connaît un succès critique puisqu'il reçoit plusieurs prix.

Juan Antonio Gimenez. Photo C. Beauregard/Humanoïdes Associés

Juan Gimenez était venu en Europe notamment parce qu'il admirait le travail de Moebius. Cela tombe bien, le scénariste Alexandro Jodorowsky lui confie une série dérivée de celle qu'il avait écrite pour Moebius, «L'Incal». C'est ainsi que paraît en 1992 le premier des 9 tomes de «La caste des Méta-Barons». Un chef-d'oeuvre qui va enfin lui apporter le succès public..

Dans les années 2000, après avoir terminé les méta-barons, Gimenez alterne BD et illustrations, notamment pour des couvertures de roman, des pochettes de disques, des story-boards pour le cinéma et la conception graphique de jeux vidéo. Sa dernière publication remonte à 2019, l'intégrale de «Segments», scénarisée par Richartd Malka, pour laquelle il avait dessiné 16 pages inédites.

Michel Pralong