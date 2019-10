En apprenant la nouvelle de la disparition, samedi 5 octobre, de Philippe Tome, les éditions Dupuis ont été «tristes et abasourdies». Il y a de quoi: le scénariste belge du «Petit Spirou» et de «Soda» est décédé à 62 ans.

Né le 24 février 1957 à Bruxelles, Philippe Vandevelde découvre la BD... par les oreilles. Aveuglé à 5 ans suite à une opération des yeux, c'est sa maman qui lui lit «Le sceptre d'Ottokar» de Tintin. Marqué par le genre (et ayant recouvré la vue), il participe à 14 ans à un fanzine puis s'inscrit à des cours du soir de BD. Là il rencontre un certain Janry, qui deviendra son principal complice et dessinateur, ainsi que Stuf, qui sera leur coloriste. Appelé sous les drapeaux, il fait la connaissance d'un autre futur grand nom de la BD, André Geerts (auteur de la série «Jojo»). Ce dernier le convaincra d'entrer dans le métier.

Aussi à l'aise dans l'humour que dans le polar, Philippe Vandevelde, dit Tome, va manquer au monde de la BD. Photo Chloé Vollmer Lo

Appelés pour reprendre Spirou

De retour à la vie civile, il en a l'occasion puisque son copain Janry est devenu l'assistant de Dupa sur la série «Cubitus». Le deux compères vont alors donner des coups de main à un autre duo, Turk et De Groot («Robin Dubois», «Léonard le génie») et Philippe Vandevelde prend le pseudonyme de Tome. Auteurs de l'ombre, Tome et Janry vont soudain passer en pleine lumière en étant choisis pour reprendre... Spirou, après Nic et Cauvin. Leur premier album, «Virus», sort en 1984. Ils en feront encore 13 autres , jusqu'en 1998 et «Machine qui rêve». Cet album dont la noirceur, qui devait figurer un tournant dans la série, suscitera beaucoup d'incompréhension, marquera en la fin du duo, mais sur cette série seulement.

Car, en 1990, Tome et Janry avait créé une version beaucoup plus légère et humoristique du personnage, «Le petit Spirou». Qui devint un succès énorme et valut en 1992 aux deux auteurs de recevoir l'Alph'Art de l'humour et celui de la jeunesse à Angoulême pour le deuxième tome de la série. Les deux auteurs ont signé «25 albums» autour de l'univers du groom gamin.

Mais Tome ne s'est pas cantonné au seul Spirou. Il a également créé en 1986 le personnage de Soda. Ce flic new-yorkais, pour ne pas inquiéter sa mère, lui fait croire qu'il est pasteur. Tous les matins, il quitte donc leur domicile déguisé, avant de se changer dans l'ascenseur pour endosser sa tenue de flic. D'abord dessinée par Warnant, la série est ensuite reprise par Gazzotti jusqu'en 2005. En 2014, après presque 10 ans d'absence, elle revient sous le crayon de Dan, avec un titre de criconstance: «Résurrection». Un 14e tome était en préparation.

Une «Berceuse assassine» géniale

Tome a également signé quelques bijoux d'albums réalistes, comme l'incroyable trilogie «Berceuse assassine», avec Ralph Meyer et le très beau «Sur la route de Selma» avec Berthet. Scénariste talentueux, Philippe Tome aura marqué de son empreinte le monde de la BD. Et aujourd'hui, pour une fois, le petit Spirou n'a pas envie de rire.

Michel Pralong