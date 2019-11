Étienne Davodeau fait des BD à hauteur d'homme. Ce qui n'est pas si fréquent dans le milieu. Encore plus rare, il alterne fictions et documentaires. Parmi les premières, citons notamment «Lulu femme nue», l'histoire d'une mère de famille quadragénaire qui fait une fugue. Un album qui avait été adapté au cinéma en 2013, avec Karin Viard dans le rôle principal.

Et quand Davodeau fait du documentaire, il ne devient pas barbant pour autant. Lisez son incroyable «Les ignorants» où il raconte comment il passe un marché avec un copain vigneron. Il lui demande de lui apprendre à connaître le vin et lui, en échange, l'initiera au monde de la BD. On ressort avec un goût de vin rouge en bouche.

Partiellement autobiographique

Le Français est aujourd'hui de retour avec «Les couloirs aériens». Une fiction. Quoi que... La crise de la cinquantaine du héros sent le vécu. Pourtant, ce n'est pas sa propre expérience que Davodeau raconte ici, du moins pas que la sienne. Cette histoire est née d'un souvenir qu'il partage avec deux copains: Joub et Christophe Hermenier. Alors qu'ils n'avaient pas 20 ans, ils avaient été invités à l'anniversaire fastueux d'un quinqua qu'ils ne connaissaient même pas et qu'ils n'ont jamais revu. Une anecdote d'ailleurs reprise dans la BD.

«Nous n'avons pas causé autant de dégâts que ce qui est raconté dans l'album», nous explique Étienne Davodeau. «Mais l'expérience, inhabituelle - quel quinqua invite des jeunes à son anniversaire? - nous a marqués. Pour nous, à l'époque, nous allions chez un vieux, un type en bout de route. Le temps à passé, nous sommes restés les trois amis et, en 2015, deux d'entre nous avons eu 50 ans. Nous nous sommes dits: voilà, on y est!»

Évidemment, maintenant, ils estiment qu'à 50 ans, on n'est pas vieux. Christophe Hermenier a toutefois passé le cap dans la douleur, perdant cette année-là ses parents et son boulot. «Alors que pour moi, mes 50 ans, c'est la plus belle période de ma vie», constate Davodeau. Les trois amis ont alors décidé de mêler leurs expériences pour créer le personnage d'Yvan, un quinqua qui vient aussi de perdre parents et boulot et dont l'épouse passe la majeure partie du temps à l'autre bout du monde. Pour faire le point, il vient se réfugier quelques temps chez un pote, dans une maison du Jura français.

Proche de la frontière suisse

«Elle existe, cette maison. Nous y venons depuis des années, d'abord entre copains, puis se sont ajoutées les compagnes, puis les enfants. Elle se trouve à Prénovel. Nous y avons d'ailleurs séjourné pour écrire une partie du scénario.» C'est à quelques kilomètres de la frontière suisse. L'action se déroule en hiver, dans la neige. «Nous avons hésité un moment à prendre pour décor la jungle amazonienne, cela aurait donné un récit tout différent. Mais la neige, c'était une envie de dessinateur. Il faut savoir ne pas la dessiner. Pour donner une impression de relief, il faut jouer avec les poteaux qui dépassent».

Le blanc, c'est aussi l'isolement, une manière de faire le vide. Yvan va se laisser aller, physiquement, avec sa barbe qui pousse, mais aussi mentalement, en retâtant d'un joint ou en cédant à la tentation de la chair. Il va agacer ses proches, qui ont autre chose à fiche que de devoir veiller de lui. Le lecteur aura aussi envie de le secouer. «Surtout les hommes, a constaté Davodeau. Les lectrices auraient plutôt tendance à se montrer protectrices envers lui.»

Quinqua et quincaillerie

Dans «Les couloirs aériens», on trouve plusieurs doubles pages de photos d'objets. Christophe Hermenier avait décidé de conserver ainsi un souvenir des biens de ses parents avant de les mettre en vente. Des images qui n'étaient pas destinées au public. «Mais lorsqu'il nous les a montrées, explique Davodeau, nous avons vu qu'elles racontaient une histoire et avons décidé de les intégrer à la nôtre. C'est aussi pour cela que j'ai demandé à Joub de faire les couleurs de l'album: ainsi, nous sommes les trois présents graphiquement.»

Après cet album qui, forcément, parlera plus aux quinquas qu'aux ados (quoi que... ils pourraient se demander s'ils deviendront comme cela un jour), Davodeau prépare une nouvelle BD documentaire. «Je vais parler du trajet que j'ai fait cet été entre Pech Merle et Bure, en France. Dans le premier lieu, il y a une grotte avec des peintures pariétales, c'est ce que nous ont laissé les hommes qui vivaient là il y a 20 000 ans. À Bure, on y stocke nos déchets radioactifs, c'est ce que nous, nous laisserons aux générations futures. C'est cela que je veux raconter, notre rapport au sol.» Chez Davodeau, histoires et personnages ont décidément de sacrées racines.

Michel Pralong