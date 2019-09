Un tableau expertisé comme étant du grand peintre primitif italien Cimabue, un artiste dont les œuvres sont très rares, a été découvert dans une maison près de Compiègne, au nord de Paris, a révélé lundi le cabinet Turquin, expert des maîtres anciens. Il va être mis aux enchères et sa valeur est estimée entre 4 et 6 millions d'euros (4,3 et 6,5 millions de francs suisses). Et dire qu'il a été sauvé in extremis de la déchetterie.

En juin dernier, une commissaire-priseuse de l'hôtel des ventes Actéon a été contactée pour venir expertiser le contenu d'une maison des années 1960, avant qu'elle ne soit vidée. La demeure venait d'être vendue par sa propriétaire, une nonagénaire qui déménageait et l'experte n'avait qu'une semaine pour venir faire l'inventaire, sinon tout partait à la décharge, raconte «Le Parisien». Heureusement, elle a pris le temps de s'y rendre et ne le regrette pas aujourd'hui.

Interpellée par son fond doré

Car de prime abord, il n'y avait rien d'exceptionnel dans la maison (une centaine d'objets ont été vendus, pour environ 6500 francs). Mais la commissaire-priseuse a toutefois eu le regard attiré par un petit tableau dont le fond doré l'a interpellée. L'œuvre de 25x20 cm est accrochée sur un mur de la cuisine ouverte, au-dessus des plaques de la cuisinière. Visiblement, il n'en a toutefois pas souffert. La famille qui le possède n'a aucune idée de qui l'a acheté, ni quand, ni où et pense qu'il s'agit d'une simple icône russe. On y voit un Christ entouré par une foule.

L'experte, elle, est persuadée qu'il s'agit d'un tableau d'un peintre primitif italien et qu'il pourrait valoir plusieurs centaines de milliers d'euros. Elle décide de le présenter au cabinet Turquin qui va l'identifier comme étant de la main de Cimabue (1240-1302). Il joue un rôle essentiel dans l'histoire de l'art puisqu'il est considéré comme le premier peintre de l'art occidental, rompant avec l'art byzantin en introduisant notamment des expressions sur les visages des personnages. Et ce tableau, nommé «Le Christ moqué», n'est que le 12e connu dans le monde attribué à Cimabue, qui fut notamment le maître de Giotto.

Cette œuvre, peinture à l'oeuf et fond d'or sur panneau de peuplier, appartenait probablement à un ensemble de 1280 composé de huit panneaux de tailles semblables sur lesquelles étaient représentées des scènes de la Passion. On connaissait deux de ces scènes à ce jour: «La Flagellation du Christ» (Frick Collection, New York) et la «Vierge à l'enfant trônant et entourée de deux anges» (National Gallery, Londres). Les autres tableaux du maître, eux, se trouvent dans des églises italiennes.

Le prix va flamber

La vente de cette incroyable découverte aura lieu le 27 octobre à Senlis et, comme ce sera la première fois qu'un tableau de Cimabue sera mis aux enchères, son prix pourrait aller bien au-delà des estimations des experts. La nonagénaire s'est dite très heureuse de ce qui lui arrive. On le serait à moins.

Michel Pralong