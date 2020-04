En en 2019, on allait voir ce qu'on allait voir. Cette année-là, Google lustrait les chromes de Stadia, son service de jeu vidéo totalement dématérialisé. L'idée est de laisser les puissant serveurs du géant des nouvelles technologies faire tout le travail. A l'autre bout de la chaîne, au «gamer» les joies du jeu haut de gamme sans avoir besoin d'un puissant PC ou d'une console de dernière génération. Lancé en novembre dernier (aux Etats-Unis et en Europe notamment, pas en Suisse cependant) mais handicapé par un choix stratégique discutable, quelques soucis techniques et un catalogue maigrichon en jeux récents, Stadia lutte actuellement pour retenir ses «early adopters» et pour conquérir une deuxième vague d'adeptes. Son geste récent d'offrir deux mois d'abonnements gratuits au plus fort de la pandémie du nouveau coronavirus atteste des efforts de Google que certains considèrent déjà comme désespérés.

Le sobre écran qui confirme qu'au mois d'avril 2020 le service Stadia n'est toujours pas disponible en Suisse.

Mais c'est un autre acteur qui fait l'actualité cette semaine. Nvidia, fabricant américain de carte graphique pour PC a en effet lancé officiellement au début de l'année 2020 son propre service dématérialisé baptisé GeForce Now (et accessible depuis la Suisse qui plus est). Le lancement a surpris et surtout séduit les gamers car il n'impose pas le rachat de jeux déjà possédés, par un joueur PC notamment. Autrement dit, la personne qui avait par exemple acquis le dernier «Doom» sur son ordinateur de compétition, pouvait le faire tourner à distance et plein pot (gratuitement ou moyennant un abonnement modeste) sur un laptop faiblard sur tous les lieux pourvus d'une solide connexion internet.

C'était cependant sans compter sur les calculs d'éditeurs tiers qui, quelques jours à peine après le lancement, ont exigé de Nvidia de retirer leurs titres du catalogue de jeux «diffusables» à distance. Et pas des moindres puisqu'il s'agissait de Bethesda («Doom», «Fallout»), Activision/Blizzard («Call of Duty») et 2K Games («Bioshock»).

À cette premier vague, vient s'ajouter Microsoft Xbox Games Studios («Halo», «Fable»...), Warner Bros. Interactive Entertainment («Batman»), Codemasters et Klei Entertainement.

Catalogue amputé

Dès le vendredi 24 avril, les titres de ces derniers «propriétaires» ne pourront plus être «streamés» (comme Netflix, l'interactivité en plus) depuis les serveurs de Nvidia. Autrement dit, Nvidia, qui a commis l'erreur de ne s'être pas solidement associé avant le lancement avec les éditeurs tiers, se retrouve avec un catalogue sévèrement amputé, ce qui le met dans une position de faiblesse comparable avec Google Stadia. Et pas sûr que l'arrivée de quelques licences d'Ubisoft (Les «Assassin's Creed» et les «Far Cry») suffisent pour amoindrir ces mauvais coups externes.

Les motivations des éditeurs sont diverses, il va sans dire que certains nourrissent leur propres ambitions en matière de jeux «sans PC, sans console», Microsoft en tête dont le service Xcloud est actuellement en béta) et qui n'ont donc aucun intérêt à laisser filer leur précieux futur carburant. D'autres acteurs de cet art qui est aussi une industrie pourraient revenir moyennant quelques compensations à négocier.

JChC