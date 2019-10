Emile Bravo a décidé de plonger Spirou et Fantasio en pleine Seconde Guerre mondiale. Son récit, débuté en 2008 avec «Le journal d'un ingénu», se poursuit avec «L'espoir malgré tout», qui se déclinera en quatre tomes. Le deuxième vient de paraître et confirme, s'il en était besoin, que cette série est d'ores et déjà un monument de la BD.

Alors que la Belgique est désormais envahie par les Allemands, Spirou et Fantasio doivent survivre comme ils peuvent dans Bruxelles occupée. Ils créent un théâtre de marionnettes ambulant, destiné à distraire les enfants des affres de la faim et de la guerre. Une référence au théâtre de Spirou qui a réellement existé en Belgique à cette époque.

Émile Bravo aborde tous les thèmes avec la même clarté, objectivité et finesse: le marché noir, l'accointance de certains curés avec les idées de l'occupant, les rexistes et le début des discriminations envers les Juifs. Spirou, avec Fantasio (qui a enfin pris conscience de la réalité qui l'entoure), vont être atterrés en voyant les premières étoiles jaunes apparaître sur les habits. Le monde s'enfonce dans l'horreur et Spirou l'accompagne, laissant présager d'un prochain album encore plus sombre. Mais quelle leçon d'histoire, qui parvient à mélanger le rire aux larmes, tel un Chaplin avec son «Dictateur»! Et pour ceux qui pensent que ce n'est que ressasser un passé connu de tous, le récent attentat antisémite de Halle (D) démontre que tous n'ont pas encore retenu la leçon.

«Spirou L'espoir malgré tout», Deuxième partie, par Émile Bravo, Éd. Dupuis, 90 pages

Le château des animaux

S'inspirant du roman d'Orwell, «La ferme des animaux», Xavier Dorison («Le troisième testament», «Undertaker») imagine un château déserté par les humains et dans lequel la basse-cour est livrée à elle-même. Pour régir le nouvelle société, ils décident d'instaurer une république qui n'en a que le nom. Car ce qui règne, désormais, c'est la force. Celle du président: un taureau et de son bras armé,:une meute de chiens féroces. Lapins, poules, moutons et chats sont condamnés à obéir ou mourir. Jusqu'au jour où un rat vient donner une représentation de théâtre d'ombres.

Magnifique et poignant scénario, servi par un dessin prodigieux, celui du tout jeune Delep qui a su, comme Guarnido dans sa série «Blacksad», allier la douceur d'un graphisme disneyen à la noirceur du propos. On regrettera juste un récit parfois si dense que certaines pages sont surchargées de cases, trop petites et difficiles à lire. Mais pas de quoi ne pas attendre impatiemment les quatre tomes qui vont suivre.

«Le château des animaux: Miss Bengalore» Tome 1, par Delep et Dorison, Ed. Casterman, 72 pages

Jeremiah

S'il y en a bien deux qu'il ne faut pas prendre pour des moutons, ce sont Jeremiah et Kurdy. Quand ils débarquent dans un patelin d'éleveurs, leur intention n'est pas de se faire tondre, mais plutôt de se remplumer. Mais lorsqu'une bergère est menacée par le grand méchant loup, les deux potes volent à son secours. Jeremiah va même joindre l'utile à l'agréable en couchant avec elle. En face, il n'y a pas qu'une bête sauvage qui a les dents longues, quelques affreux devront aussi passer à la casserole, mais en version moins romantique.

Hermann nous régale une fois de plus d'une histoire sans morale ou presque, avec ses deux héros qui sont toujours à la limite d'un mutisme glaçant et prennent de moins en moins de gants pour régler les choses à leur manière. C'est diablement efficace.

«Jeremiah: la bête» Tome 37, par Hermann, Éd. Dupuis, 48 pages

Moscou année zéro

Après leur extraordinaire diptyque «La mort de Staline», le duo Nury (scénario) et Robin (dessin) avait sorti en 2014 et 2015 «Mort au tsar». Une histoire en deux tomes qui racontait l'assassinat du gouverneur de Moscou en 1905, le premier volume étant du point de vue du gouverneur, le deuxième de celui chef des terroristes. Mais Fabien Nury n'était pas pleinement satisfait de cette double lecture. Sans demander à Thierry Robin de redessiner quoi que ce soit, il a remonté les deux récits en une seul, imbriquant les trajectoires de la victime et du bourreau. Cela fonctionne à merveille et c'est passionnant à lire.

«Moscou année zéro» par Thierry Robin et Fabien Nury, Éd Dargaud, 128 pages

Michel Pralong