Sony et son studio de développement Naughty Dog, dévoile ce mercredi, à partir de 16h00 une toute nouvelle bande-annonce du jeu vidéo «The Last of Us Part II», une exclusivité PlayStation 4 dont la sortie, reportée à maintes reprises, est finalement agendée pour le 19 juin prochain.

With launch just over a month away, we're excited to share another glimpse into The Last of Us Part II with our new story trailer.



Watch the full trailer here: https://t.co/Ioeemcf4ps pic.twitter.com/xTUipJstej — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 6, 2020

Ces nouvelles images marquent sans aucun doute une tentative de reprise en main de la communication par des producteurs particulièrement secoués par la tempête qui s'est déchaînée dès le mois de mars dernier. Tout a commencé avec les révélations d'un journaliste d'investigation américain sur les conditions de travail au sein de Naughty Dog jusqu'ici plutôt habitué aux lauriers pour la qualité de ses productions (Les «Uncharted» notamment). Comme beaucoup d'autres dans cette industrie, le studio semble peiner à gérer les pressions que subissent ses employés à l'heure d'achever des superproductions qui nécessitent des années d'efforts collectifs.

Redoutable grosse casse

Et puis, fin avril, il y a eu la redoutable grosse casse, le cauchemar des créateurs qu'ils soient de séries ou de jeux vidéo: des éléments clés du scénario se sont retrouvés dans la nature. Ces fuites majeures ont d'abord été attribuées à un employé mécontent qui aurait voulu se venger, mais cette hypothèse a été depuis démentie et c'est désormais celle d'une vulnérabilité exploitée par un ou plusieurs hackeurs extérieurs qui domine.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Un cui-cui émis par Naughty Dog dans lequel le studio exprime ses regrets d'avoir subi des fuites et demande à la communauté de ne pas ébruiter plus les révélations piratées.

Mais quelques soit l'origine du délit, le mal est fait pour une communauté de fans contaminés qui désormais se déchire sur des choix narratifs audacieux découverts hors contexte. Des choix très adultes, surprenant, et donc forcément peu consensuels. Il va sans dire que les scénaristes souhaitaient tout particulièrement voir ces éléments tenus secrets le plus longtemps possible.

Car il y a indéniablement une prise de risque de la part des créateurs de «The Last of Us Part II» et cela était sensible dès 2017, à Paris, lors d'une éprouvante présentation en vidéo. D'autres ont suivi.

Une séquence narrative et une autre de gameplay présentée par Sony au salon E3 2018. Pour un public mature avec le cœur bien accroché (vidéo: SIE).

Le malaise assumé

Dans une Amérique ravagée par une épidémie qui fait passer la crise actuelle du coronavirus pour une aimable plaisanterie, on y découvrait notamment une séquence d'action d'une violence physique et psychologique telle qu'elle conduisait au malaise même les cœurs les mieux accrochés. On ne peut imaginer que cela n'ait pas été voulu. À l'opposée du spectre, on y découvrait aussi une séquence narrative très calme mais d'une sensualité adulte et très audacieuse. En bref, un concentré de moments hors du commun qui confirmaient que les créateurs du jeux comptaient bien persister à faire sortir les gamers de leur zone de confort après une première partie déjà d'une rare densité.

Voilà pourquoi la vidéo qui est dévoilée ce mercredi est un peu plus qu'une simple bande-annonce de lancement.

Jean-Charles Canet