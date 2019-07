Avec sa reliure verte, ce trimestriel que l'on trouve dans les kiosques depuis juin évoque évidemment la revue GEO. Normal, puisque c'est elle qui le coédite. Mais avec les éditions Moulinsart, seules détentrices des droits de l'œuvre d'Hergé et c'est ce qui fait toute la différence. Car, depuis la disparition du dessinateur en 1983, il était devenu difficile, mis à part les diverses rééditions et études, de se régaler avec Tintin.

Évidemment, «Tintin c'est l'aventure» ne propose pas d'histoires inédites du héros à la houppe, mais Moulinsart puise dans sa riche collection pour nous proposer des dessins, tous en rapport avec les sujets traités. Cinquantième anniversaire de la Lune oblige (et 90e de Tintin), ce sont dans ce premier numéro les aventures spatiales du héros qui sont mises en avant. Si les extraits d'«Objectif Lune» et «On a marché sur la Lune» sont nombreux, on découvre également les planches qu'Hergé avaient réalisées pour le numéro de «Paris Match» du 29 novembre 1969, racontant le deuxième voyage lunaire (le troisième si l'on compte celui de Tintin), celui d'Apollo 12.

Même le sommaire est illustré par des dessins d'Hergé, dont on trouve également de rares esquisses dans les pages. Hergé-Moulinsart 2019

Mais il n'y pas que la Lune dans ce premier numéro: «L'île noire» nous permet d'en apprendre davantage sur le tourisme surnaturel en Écosse, «L'AlphArt» de brosser le portrait du faussaire Fernand Legros, et «Les cigares du pharaon», «Tintin au pays de l'or noir», «Coke en stock» et «Le crabe aux pinces d'or» sont les albums tout désignés pour nous emmener au Moyen-Orient.

Une BD d'Yslaire dépliable