Même si Albert Uderzo a disparu le 24 mars dernier, on sait qu'Astérix lui survit, ses aventures ayant été reprises par le duo Ferri-Conrad. Qui a d'ailleurs publié l'an dernier «La fille de Vercingérotix». Impossible toutefois de sortir un album chaque année. Pourtant, le 21 octobre prochain, la collection s'enrichira d'un nouveau livre, «Le menhir d'or». Qui est en fait ancien, mais que très très peu de personnes connaissent.

Rien dans les tiroirs

Astérix ayant très vite connu un succès prodigieux, Uderzo et Goscinny ont consacré beaucoup d'énergie à imaginer de nouveaux albums. Entre 1959, date de la création du personnage et 1977, année du décès de Goscinny, les deux hommes ont publié 23 aventures du petit Gaulois. 24 même en comptant «Astérix chez les Belges», scénarisé par Goscinny mais publié deux ans après sa mort seulement. Ajoutez à cela trois longs-métrages animés, dont une histoire inédite en album, «Les 12 travaux d'Astérix» et l'on comprend qu'il n'y a guère de choses qui traînent dans les tiroirs.

Albert Uderzo et les éditions qu'il a créées, Albert René, avaient déjà édité en album les 14 histoires courtes d'Astérix publiées dans «Pilote», réunies dans l'album «La rentrée gauloise». Tout comme en 1989 était sorti sous forme d'album illustré «Comment Obélix est tombé dans la marmite du druide quand il était petit», qui était à la base un texte de Goscinny paru dans «Pilote» en 1965, illustré par trois dessins d'Uderzo. Ce dernier avait alors rajouté quelques illustrations pour le livre.

Mais du coup, on pensait que le réservoir était maintenant à sec. C'était oublier donc ce «Menhir d'or». Cette histoire, écrite évidemment toujours par Goscinny, est sortie sous un format très spécial en 1967, celui d'un livre-disque. On pouvait écouter le récit, tout en la lisant le texte dans le livre, ce dernier étant accompagné de dessins d'Uderzo.

Le livre-disque tel qu'il était paru à l'époque, aux éditions Dargaud et Philips.

La voix de Roger Carel

Au centre de cette aventure, Assurancetourix qui va participer au concours du meilleur barde dans l'espoir de remporter ce fameux Menhir d'or. Goscinny s'est inspiré de l'Eurovision de la chanson et fait chanter «Menhir montant» à Assurancetourix, allusion à la chanson de Charles Trénet, «Ménilmontant». Comme ils l'avaient fait pour Panoramix participant au concours de druides dans «Astérix et les Goths», Astérix et Obélix escortent le barde pour assurer sa sécurité. Pour les voix des personnages sur le disque, on retrouve les mêmes acteurs qui les doublent dans le dessin animé «Astérix le Gaulois» sorti la même année: Roger Carel pour Astérix, Jacques Morel pour Obélix, Pierre Tornade pour Abraracourcix et Jacques Jouanneau pour Assurancetourix.

Hélas, contrairement aux BD, cette sortie ne rencontra pas un gros succès et disparut rapidement du marché. Sa restauration est l'une des dernières choses qu'a supervisée Uderzo. L'album de 48 pages tiré à 100 000 exemplaires sortira sous le format des autres «Astérix», mais sera un livre illustré, pas une BD. Et l'on pourra même, en le téléchargeant contre paiement sur Internet, retrouver la version audio originale. Mais veut-on vraiment entendre Assurancetourix chanter?

Michel Pralong