En 2001, Zep et Hélène Bruller faisaient sensation en publiant le «Guide du zizi sexuel», ouvrage destiné aux préados et dans lequel Titeuf et ses copains leur expliquaient les mystères de la sexualité. Tout ce qui y était écrit était scrupuleusement vrai, mais présenté de manière bien plus accessible et drôle que dans n'importe quel cours scolaire d'éducation sexuelle. Et l'ouvrage a d'ailleurs intéressé autant les parents que leurs enfants, puisque l'ouvrage a été lu par 2 millions de personnes, devenant même un best-seller en Chine.

De nouvelles interrogations

Dix-neuf ans plus tard, les éditions Glénat annoncent le retour du fameux «Guide» pour la rentrée scolaire (celle d'automne, pas celle du déconfinement). Est-ce un nouveau livre ou une réédition? Zep nous dit tout (tout sur le zizi, évidemment).

«Il s'agira d'une réédition augmentée. Depuis sa sortie, il y a beaucoup de nouvelles thématiques qui sont apparues concernant la sexualité: les réseaux sociaux, la pornographie sur Internet, le harcèlement, le consentement. Des sujets auxquels les enfants d'aujourd'hui sont confrontés et qui demandent à être expliqués. Nous évoquerons également davantage les multiples sexualités. À l'époque, nous avions abordé l'homosexualité, mais rapidement.»

Les éditions Glénat font appel au public pour actualiser le contenu. Zep-Bruller/Ed. Glénat

À l'époque, Hélène Bruller était allée puiser la matière du livre auprès des infirmières scolaires qui donnaient les cours d'éducation sexuelle. Aujourd'hui, les éditions Glénat lancent un grand sondage auprès du public pour savoir quelles sont les questions que se posent les enfants sur la sexualité. (Questions à envoyer à guide.du.zizi.sexuel@glenat.com). Et c'est toujours l'ex-femme de Zep qui en tirera les nouveaux sujets et écrira les textes, qui seront illustrés par Zep.

«Il devrait y avoir 16 pages supplémentaires, explique Zep. Mais certaines parties du livre original seront également réécrites. Il y a notamment une ou deux réponses qui peuvent être perçues aujourd'hui comme normatives, donc qui seront changées. Nous ne voyions plus tout comme à l'époque. Si l'on relit le premier «Guide», il faut garder à l'esprit qu'il a été écrit en 2001. Et quand on réédite, autant en profiter pour faire des modifications si elles sont justifiées.»

Les possesseurs du premier «Guide» devront-ils acheter le deuxième? «Si c'est pour l'offrir à leurs enfants, il vaut mieux en effet leur donner le nouveau plutôt que de leur faire lire l'ancien. Ce qui est amusant, c'est que l'ouvrage est devenu transgénérationnel, certains enfants qui l'on lu à l'époque sont devenus des parents aujourd'hui.»

Voilà qui ne va pas plaire au président brésilien

Ce nouveau «Guide» sera-t-il dédicacé au président brésilien Jair Bolsanoro, qui l'avait dénoncé durant sa campagne comme un ouvrage incitant à l'homosexualité et à la pédophilie? «Nous aurions dû lui demander une préface, rit Zep. Il en a tellement parlé. Il l'a même brandi en direct au journal télé et a du coup beaucoup contribué à ses excellentes ventes au Brésil.»

Michel Pralong