Pan bagnat à la marjolaine, Agneau de l'Aveyron et premières fraises des bois : présidé par Cate Blanchett, le jury du 71e Festival de Cannes au grand complet s'est réuni pour la première fois, lundi soir, à l'occasion d'un dîner concocté par le chef étoilé Christian Sinicropi.`

Récompensé par deux étoiles au guide Michelin, et 18/20 par Gault et Millau, Christian Sinicropi qui officie aux fourneaux de la Palme d'or, le restaurant du Martinez, l'un des palaces de la Croisette, a composé son menu autour de trois films de Cate Blanchett : «Manifesto» de Julian Rosefeldt (2015), «I'm not thème» de Todd Haynes (2007) et «Le Seigneur des anneaux» de Peter Jackson (2001).

Spécialité emblématique de la cuisine niçoise, le pan bagnat a été suivi par un filet de selle d'agneau à la sarriette, saveur «pâturage et bergerie», avant un croustillant de fraises du pays. Côté vins, Champagne Volnay 2012 et une note italienne pour le dessert, un Aléatico 2011.

L'actrice américaine Kristen Stewart, la Française Léa Seydoux, les réalisateurs Denis Villeneuve, Robert Guediguian et Andreï Zviaguintsev, la cinéaste et distributrice Ava DuVernay, l'acteur chinois Chang Chen et la chanteuse burundaise Khadja Nin composent le jury 2018 qui décernera la Palme d'or le 19 mai.

(afp/nxp)