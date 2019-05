Les wookies sont en deuil: Peter Mayhew, qui se cachait sous le pelage de Chewbacca dans la saga «Star Wars», est mort mardi à l'âge de 74 ans. Le Britannique devait son rôle à sa grande taille: 2,21 mètres. Connaissez-vous tout de son mythique personnage, copilote de Han Solo dans le Faucon Millenium?

1. Il y a de l'Indiana dans Chewbacca

Comme pour Indiana Jones, c'est le propre chien de George Lucas qui a inspiré le personnage de Chewbacca. Indiana, un malamute de l'Alaska à poils longs, était souvent assis à la place du passage dans la voiture du cinéaste... Tel un copilote. D'ailleurs, le nom «Chewbacca» serait dérivé du mot russe «sobaka», qui signifie «chien». Plus vraisemblablement, il s'agit d'un jeu de mot avec «chew tobacco» qui se traduit par «chique du tabac». Cela explique la traduction française Chico utilisée dans l'épisode IV (mais pas dans les suivants).

2. Il y a du singe, du chien et du chat

Pour la silhouette de Chewie, George Lucas souhaitait un mélange entre un singe, un chien et un chat. C'est le chef maquilleur Stuart Freeborn qui s'est mis au travail. On lui doit aussi Yoda, Jabba The Hutt et les ewoks.

3. De femelle à mâle

Le personnage est basé sur un concept-art réalisé par Ralph McQuarrie. Celui-ci était d'abord parti sur un Chewbacca féminin pour finalement revoir ses plans.

4. À poil

Dans la première trilogie «Star Wars», le costume de Chewbacca était fait de vrais poils de yacks et de lapins, le tout tricoté. Une vraie fournaise pour Peter Mayhew, notamment lors des scènes tournées dans le désert de Tunisie. Heureusement pour lui, un système de rafraîchissement à eau a, des années plus tard, été ajouté au costume pour les épisodes II et III.

5. Une ménagerie pour la voix

Ce n'est bien évidemment pas la voix de Mayhew que l'on entend dans «Star Wars». Celle-ci est un mélange de plusieurs bruits d'animaux enregistrées par Ben Hurtt, le concepteur sonore de la saga. On y trouve avant tout un ours noir mais aussi des gémissements de morses, des sons de chameaux, de lapins, de tigres et de blaireaux.

6. Chewbacca papa

Dans «Star Wars Holiday Special», un téléfilm musical diffusé sur CBS, on découvre que Chewbacca a une femme, Malla (Mallatobuck), un fils, Lumpy (Lumpawaroo), et un père, Attichitcuk. Après avoir découvert le résultat à l'écran et bien qu'il ait participé au scénario, George Lucas a obtenu que le téléfilm ne soit plus jamais diffusé. Heureusement pour les amateurs de nanars, des enregistrements se trouvent sur la Toile.

7. Mon vieux Chewie

Dans «Star Wars: un nouvel espoir», Chewbacca est âgé de 200 ans.

8. Deux interprètes pour un wookie

Si Peter Mayhew a repris son rôle dans «Le réveil de la force», sorti en 2015, un autre interprète a endossé le costume. Le géant britannique ne pouvant plus effectuer de cascades à cause de graves problèmes de genoux, c’est un certain Joonas Suotamo qui s'est chargé des scènes les plus physiques. Ce dernier est un basketteur finlandais de 2, 10 mètres. Suatomo, qui a repris définitivement le rôle dans «Les derniers Jedi» et «Solo», a rendu hommage à Peter Mayhew.

(Le Matin)