En clôture du festival du film de Zurich, Al Gore a fait une apparition sur le tapis vert. L'ancien vice-président des Etats-Unis, désormais protecteur de la nature, a présenté son nouveau documentaire An Inconvenient Sequel: Truth to Power. Le film montre comment Al Gore voyage autour du monde pour attirer l'attention sur le réchauffement climatique. C'est une suite à son documentaire sorti en 2006. Dans la vidéo ci-dessus, il explique ce qui a changé depuis lors et quel rôle joue le président américain, Donald Trump, dans la politique climatique. (ats/nxp)