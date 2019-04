Les derniers films des cinéastes Pedro Almodovar, Arnaud Desplechin, Ken Loach et des frères Dardenne seront en compétition au 72e Festival de Cannes, a annoncé jeudi le délégué général du Festival Thierry Frémaux.

Au total, dix-neuf films seront en compétition lors de cette édition qui se tient du 14 au 25 mai. Très attendu, le dernier opus de Quentin Tarantino n'a pas été cité mais le Festival se réserve toujours la possibilité d'accueillir un film au dernier moment.

#Cannes2019 : Annonce de la Sélection officielle du 72e Festival de Cannes par Thierry Frémaux et Pierre Lescure.

—

Announcement of the 72nd Festival de Cannes Official Selection by Thierry Frémaux and Pierre Lescure. Eng version: https://t.co/t73Do4ePPD https://t.co/gUQR9LQHmu