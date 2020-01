Après avoir caracolé en tête des ventes avec son album «Brol», Angèle va-t-elle devenir la nouvelle muse du cinéma? S'il est encore un peu tôt pour répondre à cette question, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera à l'affiche d'«Annette», la nouvelle comédie musicale de Leos Carax, comme l'indique «Le Parisien».

Et la chanteuse sera bien entourée! On retrouvera notamment au casting Marion Cotillard, que l'on ne présente plus, et Adam Driver, l'interprète de Kylo Ren dans la nouvelle trilogie Star Wars. Rien que ça!

Le film devrait sortir en 2020, et sera la première sortie de Leos Carax en huit ans, après «Holy Motors». Le film se déroulera à Hollywood. Peut-être une nouvelle carrière tournée vers l'international pour Angèle.

Cover Media et LeMatin.ch