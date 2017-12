Anna Kendrick a été la partenaire de Ben Affleck et de George Clooney dans des thrillers et drames, mais c’est surtout pour ses comédies qu’elle est devenue célèbre à Hollywood. Après des débuts à 12 ans à Broadway, cette chanteuse, actrice et danseuse a pu utiliser tous ses talents dans les films «Pitch Perfect», dont le troisième sort en Suisse romande ce 27 décembre.

«Pitch Perfect 3» est l’ultime film musical de la saga, démarrée en 2013. Imaginiez-vous un tel succès?

Bien sûr que non! Je savais que l’idée était originale car il existe des centaines de groupes de jeunes artistes qui créent des formations de chant dans les écoles et qui s’opposent lors de compétitions. Mais de là à être numéro un au box-office américain, je ne l’aurais jamais imaginé.

Dans le premier film, votre personnage, Beca, arrivait en Fac et rencontrait le groupe de filles. Dans le deuxième, les Bellas gagnaient le concours mondial de chant. Quelle est l’intrigue du troisième?

Les chanteuses vont recevoir une proposition pour faire leur show à travers le monde et les filles y voient une opportunité pour se retrouver entre copines une dernière fois avant l’âge adulte.

Êtes-vous intervenue sur l’écriture du scénario?

J’ai dit non à plusieurs choses avant d’accepter le tournage. Le script original voulait que Beca tombe amoureuse de Theo et devenir totalement dingue de lui avec un baiser dans la scène finale. Ras le bol des histoires où la fille attend son prince charmant! «Pitch Perfect» fonctionne sur l’amitié solide d’un groupe de filles qui sont pourtant très différentes, donc pas besoin d’un gars.

Beca devient soliste et semble destinée à devenir une chanteuse star…

J’étais aussi contre cette idée parce que je vis avec ce rôle depuis cinq ans. Pour moi, Beca n’est rien sans ses copines sur scène et elle n’a jamais été une fille ambitieuse. Au final, j’ai accepté car il se passe quelque chose au milieu du film où les filles doivent se serrer les coudes. J’aime cette notion de groupe féminin fort et indépendant.

Vous êtes devenue une star des ados avec les films «Pitch Perfect», mais vous adorez mélanger les genres, exact?

Absolument. J’ai 32 ans, même si certains me voient encore comme une gamine des films de vampires. J’ai commencé par des pièces à Broadway à 12 ans en enchaînant pratiquement job sur job jusqu’à aujourd’hui. Dans la saga «Twilight», je n’avais qu’un rôle secondaire en jouant la meilleure amie de Bella Swan. Cela m’a permis de me faire connaître sans devenir une star comme Kristen Stewart et Robert Pattinson en l’espace d’un film. J’ai vite compris que je devais sortir des projets d’ados pour durer à Hollywood. C’est pour cela que j’ai sauté sur l’opportunité d’être avec George Clooney dans «Up In the Air» en 2009. Ça m’a offert ma première nomination aux Oscars. Ensuite, on m’a enfin vue comme autre chose que la gentille ado attardée.

Peut-on imaginer une autre trilogie «Pitch Perfect» pour les prochaines années?

Au premier abord, je dirais non, mais, en cas de succès, tout est possible. Il faudrait changer l’approche de l’intrigue comme cela l’a été fait pour la franchise «Fast & Furious», qui appartient aux studios Universal comme «Pitch Perfect», d’ailleurs. Ce groupe de chanteuses est passé de l’adolescence à l’âge adulte au fil des 3 films. On ne va pas aller jusqu’à «Pitch Perfect 21», où les filles seront en maison de retraite… Quoi que, ça serait drôle! Peut-être que les Bellas pourraient continuer à chanter tout en devenant des agents secrets. Je me verrais bien en Bond girl, un jour. (Rires.)

Des projets dans ce sens?

Daniel Craig ne m’a pas encore téléphoné pour me demander d’être dans son prochain «James Bond» malheureusement, mais j’adorerais ça!

Vous tournez actuellement une comédie romantique qui sortira avant Noël 2018. De quoi s’agit-il?

J’ai toujours aimé voir les films de Noël à la télé depuis mon enfance. Je trouve qu’il n’y a rien de mieux pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes. Donc j’ai sauté sur l’occasion d’être à l’affiche de «Noelle». Je vais incarner la fille du Père Noël qui se retrouve obligée de le remplacer…

À l’heure où des actrices retracent les problèmes de harcèlement qu’elles ont connus dans ce métier, vous en tant que comédienne qui a commencé presque enfant quelle est votre position?

J’ai entendu des remarques déplacées ou des trucs très limite mais rien en comparaison d’autres actrices. Très jeune, je me suis construit une carapace et j’ai fui toutes les situations qui me semblaient douteuses. Cela dit, je trouve formidable que cette loi du silence soit enfin brisée. Et comme beaucoup d’autres artistes, j’espère voir un jour la parité dans les dirigeants des studios de cinéma. (Le Matin)