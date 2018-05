L'actrice Ashley Judd a porté plainte lundi contre le producteur déchu Harvey Weinstein au tribunal de Los Angeles, l'accusant d'avoir ruiné sa carrière après qu'elle eut résisté à son harcèlement sexuel. La comédienne fut l'une des premières à avoir brisé le silence sur le producteur, accusé d'avoir harcelé, agressé sexuellement ou violé une centaine de femmes, dont des stars comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou encore Léa Seydoux.

La plainte affirme que M. Weinstein a annihilé ses chances d'apparaître dans la trilogie fantastique de Peter Jackson «Le seigneur des anneaux», l'une des plus lucratives de l'histoire du cinéma, en affirmant au réalisateur et à sa co-productrice que travailler avec la comédienne était «un cauchemar».

My legal complaint. I am suing for economic remedy due to damage done to my career as a result of sexual harassment. Financial recuperation goes to @TIMESUPNOW @TIMESUPLDF so that American workers who experince sexual harassment & retaliation have help. https://t.co/Nod3fXgVk3