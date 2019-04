Plutôt contre

Il fallait boucler une boucle lancée en 2008, pour certains avec «L’incroyable Hulk», pour d’autres avec «Iron Man». Il fallait aussi trouver une résolution satisfaisante au coup de théâtre d'«Avengers: Infinity Wars», une première époque dans laquelle Thanos le malthusianiste, parvient à pulvériser la moitié des créatures vivantes d’un claquement de doigt.

Monstrueux soufflé

L’univers étendu Marvel a beau être autrement mieux tenu que celui de DC (Superman, Batman et tous leurs joyeux copains), la mission nous paraissait difficile à accomplir sans casse avant même la projection d'«Avengers Endgame». Notre crainte n’a cessé de se confirmer en cours de visionnage. Au point que ne subsiste dans notre tête que l’image d’un soufflé monstrueux, d’abord imbu de suffisance puis complètement raplapla, l’heure du générique venue.

Aux défauts habituels des productions Marvel – soit des scènes d’actions sans grands attraits chorégraphiques et des effets numériques génériques devenus incapables de susciter un quelconque émerveillement – s’ajoutent ici les effets pervers du trop plein. Trop de personnages, trop de comptes à solder, trop de tonalité. On passe sans cesse du mélo intimiste, au grandiloquent bavard, aux gags pour alléger la pression, aux rappels trop allusifs pour ceux qui n’ont pas vu tous les Marvel depuis 2008 et trop grossiers pour ceux qui ont révisé leurs leçons.

Voyage dans quel temps?

Mais le principal échec d'«Engame» est à notre sens l’aspect lié au voyage dans le temps dont on savait qu’il allait être l’élément clé pour résoudre l’équation laissée ouverte à la fin d'«Infinity Wars». Les principales règles choisies par les scénaristes (modifier le passé modifie le futur ou modifier le passé crée un futur parallèle) sont si mal articulées, si pauvrement présentées que la suite semble dépourvue de la moindre logique, de la moindre cohérence. Du coup, l'exécution de ces voyages, avec revisite de certains des films Marvel précédents (dont le premier «Avengers»), paraît confuse, sans enjeu, sans danger. On se souvient alors de «Retour vers le futur II» et de sa relecture réjouissante du premier long-métrage et on pleure.

Bref, ce qui devait être au cœur d'«Engame» et conduire aux sorties définitives de quelques-unes des figures majeures de la saga est exactement ce qui nous a fait renoncer à être ému ou, même à être vaguement intéressé par la bouillie de pixels qui se sont agités trois heures durant devant nos yeux. (JChC)

Plutôt pour

Quand l'émotion et l'action font défaut, il reste l'humour. Si on a pu apprécier cette facette chez bien des films Marvel, elle est bien présente dans ce chapitre final et c'est ce qui le sauve. Après l'éradication de la moitié de tous les êtres vivants de l'univers par le grand méchant Thanos à la fin d'«Avengers: Infinity Wars», l'ambiance n'est pourtant pas à la fête. Hawkeye broie du noir, Black Widow a les yeux trop humides pour parvenir à rire, Captain America n'a toujours qu'une seule et unique posture: être droit dans ses bottes. Et Iron Man qui, dans toutes ses nombreuses apparitions dans l'univers Marvel, a la sortie qu'il faut au bon moment? Le génocide opéré par Thanos l'a fait passer à autre chose. Heureusement on peut compter sur Hulk, Ant-Man, Rocket et surtout Thor.

Un selfie avec Hulk

Ayant enfin compris qu'il ne fallait pas combattre la bête en lui mais l'accepter, le géant vert fait des selfies avec les gamins et il adore ça – «Say green!» dit-il en regardant l'objectif. Le fait que Mark Ruffalo n'apparaisse plus du tout en version humaine amène visuellement un côté cartoonesque. D'ailleurs, même si Hulk a enfin trouvé des habits à sa taille (du XXXXXL?), il n'est pas très adroit avec ses grosses paluches, ce qui n'est pas très pratique pour un scientifique.

Ant-Man en décalage

Si Ant-Man subit régulièrement les piques des Avengers sur sa petite taille, Monsieur Fourmi a un côté comique malgré lui en ayant un temps de retard avec la trame. Face à cette bande de superhéros sérieux qui savent exactement ce qui s'est passé dans les épisodes précédents et quel plan élaborer en un après-midi de brainstorming, le personnage incarné par Paul Rudd a une fonction sympathique. Il pose les questions, demande de ralentir et permet ainsi au spectateur de ne pas se laisser embarquer les yeux fermés dans un nouveau plan. On respire et on se demande: «Quelqu'un a-t-il compris quoi que ce soit à ce qui se passe?» La réponse est non.

Rocket, on le connaît: c'est vanne sur vanne. Et il en a une très bonne sur Captain Marvel – qu'on ne dira pas ici. Il fera très vite la paire avec Thor.

Thor sans torse

D'ailleurs, c'est ce dernier – le meilleur – qu' on garde pour la fin. De Dieu nordique, Thor est passé, physiquement, à ce qu'on pourrait qualifier de supporter du dimanche de l'équipe de foot de Suède – vous comprendrez. Quand il tend la main, ce n'est plus pour attraper un marteau mais une bouteille de bière ou une manette de console. Il émotif et ingérable. Sans compter qu'il a le poil dru. Mais – par Odin! – sa barbe est parfaitement tressée quand il retrouve sa cap.

«Avengers: Endgame» n'a pas de gags salaces. Et même si c'était le cas, ce ne serait pas un Judd Apatow non plus. Mais puisqu'en tant que fan de Marvel on ne pourra pas passer à côté de ce film trop long, autant le regarder avec humour.

On se quitte sur une superblague. Quel superhéros donne le plus vite l'heure? Réponse: Speed heure man! (LF) (Le Matin)