Qui n'a pas vu «Blanche-Neige», premier long-métrage d'animation de Walt Disney, sorti en 1937? Et la majorité des spectateurs qui l'ont regardé en version française ont entendu le deuxième doublage, réalisé en 1962, avec la voix cristalline de l'héroïne chantant «Un jour mon prince viendra». C'était celle de Lucie Dolène (à noter que dans cette version, la reine était doublée par Claude Gensac qui a joué l'épouse de Louis de Funès dans de nombreux films). La comédienne s'est éteinte le 9 avril dernier à l'âge de 88 ans, nous apprend «L'Est républicain».

L'un des disques de Lucie Dolène, sur lequel elle interprète évidemment Un jour mon prince viendra.

Née le 17 juin 1931 à Damas, dans une Syrie alors sous mandat français, Lucienne Chiaroni enregistre son premier disque en 1949, sous le pseudonyme de Lucie Daullène, qui deviendra Dolène 5 ans plus tard. Sa voix lui permet de jouer dans des opérettes avec le grand Luis Mariano et de faire des tours de chants comiques. Mais Lucienne a également des talents d'actrice: on la verra au théâtre, notamment dans «Le noir te va si bien», aux côtés de Jean Le Poulain en 1973, dans quelques téléfilms et un seul film au cinéma, «Diesel», de Robert Kramer en 1985. À la télévision, elle anime «Les recettes de Loula» dans l'émission jeunesse de TF1 «Vitamine», en 1984. Pour ceux qui se souviennent de la chanson du générique qu'elle interprétait, «J'ai faim», vous pouvez la réécouter ici.

Voix dans «Top Models»

Mais c'est surtout dans le doublage que Lucie Dolène a excellé. Elle y débute en 1953, en faisant la voix française de Debbie Reynolds dans «Chantons sous la pluie», rien que ça! Comédienne qu'elle double à nouveau en 1962 dans «La conquête de l'Ouest». On l'entendra également dans «Splash» ou «Apollo 13» (la voix de la maman de James Lovell/Tom Hanks). Elle fut également la voix française de Sally Spectra dans le feuilleton «Top Models» de 1990 à 2006.

Procès contre Disney

C'est donc en 1962 qu'elle entame une collaboration avec Disney, en étant la voix de Blanche-Neige, puis celle de Shanti dans «Le livre de la jungle», des poupées hollandaises de «Pinocchio» ou encore de Mme Samovar dans «La Belle et la Bête». De la voix, elle va également en donner en 1993, mais pour protester contre Disney. Alors que le géant du dessin animé commercialise la VHS de «Blanche-Neige et les 7 nains», l'actrice intente un procès pour obtenir des droits sur l'utilisation de sa voix. Et elle le gagne! Disney cessera toutefois de lui payer des droits en refaisant le doublage notamment de ce dessin animé, mais aussi du «Livre de la jungle» et de «La Belle et la Bête».

«Les amis c'est avec une infinie tristesse que je vous annonce que notre belle et talentueuse maman est partie rejoindre son prince charmant hier soir», a donc annoncé jeudi dernier a annoncé son fils François, l'un des trois enfants que la comédienne a eus avec l'auteur-compositeur Jean Constantin, décédé lui en 1997.

Michel Pralong