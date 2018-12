Queen peut chanter «We Are The Champions». «Bohemian Rhapsody», qui retrace le destin extraordinaire du groupe et de leur chanteur emblématique, Freddie Mercury, est le film qui a rencontré le plus de succès en Suisse en 2018, annonce son distributeur. À ce jour, le 19 décembre, plus de 320'000 spectateurs l'ont vu.

Après huit semaines d’exploitation, le long-métrage continue à être joué dans de nombreuses salles. Pour les vacances de Noël, certains cinémas vont même jouer une version pendant laquelle les spectateurs sont invités à chanter (les chansons seront sous-titrées). Une spécificité à retrouver à Delémont, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Morges, Bulle, Payerne, Cossonay et Les Breuleux.

Il y a quelques jours, «Bohemian Rhapsody» avait déjà été annoncé comme le biopic musical qui a connu le plus gros succès au monde, avec plus de 608,7 millions de dollars après six semaines d'exploitation, battant «Straight Outta Compton». (Le Matin)