On attendait la blague de Brad Pitt, dimanche à la cérémonie des Oscars. Peut-être encore plus que sa statuette, qui, elle, était une formalité. Partout où il a été récompensé pour son (second) rôle dans «Once upon a Time... in Hollywood», l'acteur de 56 ans a en effet fait sensation avec des discours hilarants.

Cela n'a pas manqué, la nuit dernière au Hollywood and Highland Center. Visiblement ému, Brad Pitt a d'abord évoqué sa longue carrière et a fait une jolie dédicace à ses enfants. Et là: showtime! La star a fait une petite blague en référence au procès en destitution de Donald Trump. «Ils m’ont dit que je n’avais que 45 secondes ici, soit 45 secondes de plus que ce que le Sénat a accordé à John Bolton cette semaine, a-t-il déclaré sur scène. Je pense que Quentin en fera peut-être un film – au final, les adultes font ce qu’il faut.»

Brad Pitt: "They told me I only have 45 seconds up here—which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week." https://t.co/A8YBbWjv9z #Oscars pic.twitter.com/Dv7c3njgDA — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Brad Pitt faisait référence au fait qu'une majorité de sénateurs américains a voté une mesure repoussant la perspective d'entendre de nouveaux témoins, dont l'ancien conseiller du président des Etats-Unis.

Déguisé en poulet

Dimanche, l'acteur a reçu son premier Oscar dans une catégorie d'interprétation. Il avait concouru pour la première fois avec son rôle halluciné dans «L'Armée des 12 singes» (1996), puis dans «L'étrange histoire de Benjamin Button» (2009) et «Le stratège» (2012). Il a certes déjà remporté un Oscar en 2014, pour «12 Years a Slave», mais c'était en tant que producteur de ce film de Steve McQueen.

C'est déguisé en poulet que Brad Pitt avait effectué sa première performance à Hollywood, pour le compte d'une chaîne de restauration rapide. Il venait d'arriver à Los Angeles, sans le sou et sans expérience, bien loin de se douter que la capitale du cinéma consacrerait ses talents d'acteur avec un Oscar.

L. F. avec AFP