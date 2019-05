C'était une séquence attendue de ce début de Festival de Cannes et Alain Chabat et Gérard Darmon n'ont pas déçu.

En pleine projection de la version restaurée de «La Cité de la Peur» (en 4K, pas moins), le film s'est interrompu... Sur la scène en pleine air installée par l'organisation du festival pour l'occasion, arrivent alors les deux acteurs de la comédie culte.

Ils se sont lancés dans une nouvelle interprétation de leur danse mythique, la Carioca, un mélange de salsa, de rumba, et d'autres danses latines (rien à voir avec le fox-trot ou la polka, donc), inventée pour le film. La chorégraphie (répétée pour l'occasion, à l'évidence) est exécutée à la perfection et pendant quelques instants, le public s'est retrouvé propulsé en 1994, quand le film cartonnait au box-office en France (2 279 190 entrées, quand même).

«Les Nuls» (Alain Chabat, Chantal Lauby et Dominique Faruggia) sur place pour assister à cette projection unique étaient apparemment très émus de voir que 25 ans plus tard, leur comédie continuent à enthousiasmer les foules. Plus tôt dans la journée, une flash mob avait même été organisé dans les rues de Cannes où plusieurs centaines de personnes avaient dansé la Carioca.

Pour célébrer comme il se doit ce 25e anniversaire, la version restaurée de «La Cité de la Peur» ressortira en salles à partir du 5 juin prochain. (Le Matin)